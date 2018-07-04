В электронных ПТС появятся данные об отзывах на ремонт

Росстандарт объявил о том, что с 1 июля 2018 года у автопроизводителей в России появилась возможность внесения информации об отзывных кампаниях в Электронный паспорт транспортного средства (при его наличии), которое нуждается в устранении заводских дефектов. В ведомстве считают, что такое новшество станет дополнительной мерой по повышению эффективности системы отзывов, что, в свою очередь, повысит безопасность на дорогах.

Отметим, что с поиском автовладельцев, чьи автомобили отзываются на сервисные мероприятия, нередко возникают трудности. Особенно это касается машин старых годов выпуска: когда они по нескольку раз переходят из рук в руки, контакты текущих владельцев у "официалов" просто теряются. Росстандарт и АО "Электронный паспорт" уже подписали соглашение, в рамках которых стороны будут осуществлять обмен информацией об отозванных транспортных средствах.



"Необходимость внесения данных об отзыве автомобиля в ЭПТС обусловлена тем, что у автопроизводителей возникают проблемы в части доведения соответствующей информации до всех владельцев транспортных средств, подпадающих под отзывы. Это может быть связано со сменой владельцев таких автомобилей, отсутствием их контактных данных у дилерских центров, недоведением такой информации через СМИ до конкретных собственников", - говорится в сообщении Росстандарта.



Напоминаем, что переход на электронные ПТС недавно был перенесен на 1,5 года из-за того, что целый ряд стран ЕАЭС не успел подготовиться к переходу на электронный документооборот. Таким образом, обычные бумажные ПТС автовладельцы в России смогут получать до 1 ноября 2019 года.