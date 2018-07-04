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© АвтоВести

4 июля 2018 18:29

Аналитика 64

Торг уместен: какие "бэушные" автомобили продают с наибольшей скидкой

Не секрет, что цена реальной продажи автомобиля с пробегом и цифры в объявлениях порой очень сильно друг от друга отличаются. Экспертам удалось вычислить, насколько сильно готовы "двигаться" по цене продавцы машин с пробегом, и в случае с какими марками можно и нужно торговаться активнее.

Агентство "Автостат" провело опрос среди автовладельцев с целью выяснить, готовы ли они торговаться - и если да, то на какие суммы. Путем опроса выяснилось, что пойти на определенные уступки готовы примерно 77% продавцов, а чуть больше 20% не собираются снижать цену ни при каких условиях. Остальные респонденты ответить на вопрос затруднились.
 

В июне 13 автомобильных марок изменили цены в России

В списке марок, владельцы которых были готовы идти на максимальную скидку, оказались продавцы Nissan (готовы скинуть 10,5%), Chevrolet (9,1%) и Mitsubishi (8,4%).Самыми неуступчивыми оказались продавцы автомобилей Mazda (3,8%), Volkswagen (3,7%) и Lexus (3%).

В среднем, по мнению автовладельцев, допустимая скидка от изначально назначенной цены составляет порядка 6%, при этом самыми неуступчивыми оказались продавцы машин среднего ценового сегмента – они готовы скинуть лишь 3,7%. Впрочем, разница в предполагаемой скидке между массовым и премиальным сегментом тоже невелика: 5,7% и 6,1% соответственно.

Агентству удалось опросить около 2 100 владельцев автомобилей, которые выставили на продажу машины, выпущенные в период от 2010 до 2016 года.

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