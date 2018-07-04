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© Range Rover

4 июля 2018 17:46

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Новый Range Rover будет конкурировать с "Бентли" и "Роллс-Ройсами"

Компания Jaguar Land Rover уже начала работу над флагманским внедорожником нового поколения. Более того, кое-какие сведения о нем уже просочились. По всей видимости, британцы крайне недовольны успехами своих соседей по острову и намерены навести свои порядки в премиальном сегменте.

Range Rover следующего поколения должен стать еще более технологичным и роскошным, чтобы составить достойную конкуренцию таким моделям, как Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan. Ради этого британцы намерены сконцентрировать в рамках одной модели все свои достижения.

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По данным издания Autocar, для Range Rover уже разрабатывается совершенно новая модульная платформа под названием Modular Longitudinal Architecture (MLA). Полностью алюминиевая "тележка", впрочем, не останется достоянием одной модели: после выхода Range Rover на ее базе планируется строить все более-менее крупные автомобили альянса JLR, включая и седаны, и кроссоверы. Платформа разрабатывается с прицелом на использование не только традиционных силовых агрегатов, но и гибридных установок, и электромоторов, так что применение альтернативных двигателей на новом Range Rover – вопрос на 100% решенный.

Известно, что внешне внедорожник нового поколения не будет чересчур отличаться от нынешнего: габариты его если и изменятся, то незначительно, а дизайн будущей новинки собеседники издания называют "эволюционным". Судя по всему, вся революция должна произойти внутри. К примеру, инженеры компании заняты созданием нового поколения "мягких" гибридов, совмещая шестицилиндровые дизели из семейства Ingenium и 48-вольтовую электросистему. Кроме них, "Рейнджу" обещана и полностью электрическая версия, ориентированная прежде всего на обитателей азиатских мегаполисов.

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Получит внедорожник и новейшую мультимедийную систему Touch Pro Duo – следующее поколение системы, дебютировавшей на модели Velar. Однако, в Land Rover не собираются делать интерьер флагмана полностью цифровым и сенсорным по примеру некоторых конкурентов – внедорожник сохранит некоторое количество физических кнопок и рукояток. Обещаны новинке и фирменная система автономного управления, и система искусственного интеллекта, которую научат предугадывать предпочтения водителя и пассажиров по части климата, музыки и тому подобного. Наконец, внедорожник сможет наладить контакт с системой "умный дом" и отдавать некоторые команды жилищу своего владельца.

Уже известно, что Land Rover запустил процесс тотальной модернизации сборочной линии своего завода в Солихалле, чтобы подготовить ее к выпуску самого технологичного внедорожника. При этом, чтобы освободить производственные мощности, сборка Land Rover Discovery переедет в Словакию. Выход же нового поколения Range Rover в свет запланирован на начало следующего десятилетия.

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