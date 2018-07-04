Новый Range Rover будет конкурировать с "Бентли" и "Роллс-Ройсами"

Range Rover следующего поколения должен стать еще более технологичным и роскошным, чтобы составить достойную конкуренцию таким моделям, как Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan. Ради этого британцы намерены сконцентрировать в рамках одной модели все свои достижения.

По данным издания Autocar, для Range Rover уже разрабатывается совершенно новая модульная платформа под названием Modular Longitudinal Architecture (MLA). Полностью алюминиевая "тележка", впрочем, не останется достоянием одной модели: после выхода Range Rover на ее базе планируется строить все более-менее крупные автомобили альянса JLR, включая и седаны, и кроссоверы. Платформа разрабатывается с прицелом на использование не только традиционных силовых агрегатов, но и гибридных установок, и электромоторов, так что применение альтернативных двигателей на новом Range Rover – вопрос на 100% решенный.

Известно, что внешне внедорожник нового поколения не будет чересчур отличаться от нынешнего: габариты его если и изменятся, то незначительно, а дизайн будущей новинки собеседники издания называют "эволюционным". Судя по всему, вся революция должна произойти внутри. К примеру, инженеры компании заняты созданием нового поколения "мягких" гибридов, совмещая шестицилиндровые дизели из семейства Ingenium и 48-вольтовую электросистему. Кроме них, "Рейнджу" обещана и полностью электрическая версия, ориентированная прежде всего на обитателей азиатских мегаполисов.

Получит внедорожник и новейшую мультимедийную систему Touch Pro Duo – следующее поколение системы, дебютировавшей на модели Velar. Однако, в Land Rover не собираются делать интерьер флагмана полностью цифровым и сенсорным по примеру некоторых конкурентов – внедорожник сохранит некоторое количество физических кнопок и рукояток. Обещаны новинке и фирменная система автономного управления, и система искусственного интеллекта, которую научат предугадывать предпочтения водителя и пассажиров по части климата, музыки и тому подобного. Наконец, внедорожник сможет наладить контакт с системой "умный дом" и отдавать некоторые команды жилищу своего владельца.

Уже известно, что Land Rover запустил процесс тотальной модернизации сборочной линии своего завода в Солихалле, чтобы подготовить ее к выпуску самого технологичного внедорожника. При этом, чтобы освободить производственные мощности, сборка Land Rover Discovery переедет в Словакию. Выход же нового поколения Range Rover в свет запланирован на начало следующего десятилетия.