Эксперимент не удался: новая Skoda Octavia вернется к "нормальным" фарам

Например, в мае Skoda поставила покупателям примерно 35 000 машин – это на 6% больше, чем в мае 2017-го, пишет Automobile Magazine. Тем не менее, внешность новой "Октавии", которая появится ориентировочно в 2020 году, будет вновь приведена к классическим канонам: не исключено, что в Skoda посчитали, что если бы не раздельная оптика, вызывающая ассоциации с Mercedes-Benz E-Класса W212, то продажи росли бы более динамично.

По предварительным данным, производитель все же пошел навстречу вкусам своего среднестатистического покупателя, который оказался довольно консервативным и не слишком готовым к дизайнерским экспериментам: даже визуально разделенные блоки фар показались ему чересчур радикальным ходом. Оптика новой Octavia будет классической сплошной.

В основу семейства Skoda Octavia нового поколения будет положена очередная эволюционная версия модульной платформы MQB, при этом модель в очередной раз слегка сбросит вес. "Ядром" моторной гаммы станет 1,5-литровый бензиновый турбомотор TSI, который сможет развивать от 130 до 200 л.с., а ассистировать ему будут, как ожидается, новый дизель 1,5 л (он заменит собой известный 1,6-литровый агрегат) и модернизированный турбомотор объемом 2,0 л. В 250-сильном варианте его предполагается устанавливать на Octavia RS. Кроме того, Octavia может получить и гибридную силовую установку – либо полноценный дуэт турбомотора и электродвигателя, либо вариант c "мягким" гибридом.

Дебют Skoda Octavia состоится лишь после того, как обновятся ее соплатформенники - VW Golf и Audi A3.