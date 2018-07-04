Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Штраф за пьяную езду увеличат до 500 тысяч рублей (и начнут сажать в тюрьму)

Штраф за пьяную езду увеличат до 500 тысяч рублей (и начнут сажать в тюрьму)
162201
Россиянам запретят самостоятельно продавать подержанные автомобили

Россиянам запретят самостоятельно продавать подержанные автомобили
359286
В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)

В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)
354800
© Skoda

4 июля 2018 16:38

Новинки 188

Эксперимент не удался: новая Skoda Octavia вернется к "нормальным" фарам

Со сменой поколений Skoda Octavia дизайнеры откажутся от раздельной головной оптики, вернув модель к традиционным фарам. Как ни странно, на это решение повлияла отнюдь не популярность модели, так как сами по себе продажи "Октавии" продолжают расти - даже четырехглазой.

Например, в мае Skoda поставила покупателям примерно 35 000 машин – это на 6% больше, чем в мае 2017-го, пишет Automobile Magazine. Тем не менее, внешность новой "Октавии", которая появится ориентировочно в 2020 году, будет вновь приведена к классическим канонам: не исключено, что в Skoda посчитали, что если бы не раздельная оптика, вызывающая ассоциации с Mercedes-Benz E-Класса W212, то продажи росли бы более динамично.

Кроссовер Skoda Kodiaq поставил рекорд круга на Нюрбургринге

По предварительным данным, производитель все же пошел навстречу вкусам своего среднестатистического покупателя, который оказался довольно консервативным и не слишком готовым к дизайнерским экспериментам: даже визуально разделенные блоки фар показались ему чересчур радикальным ходом. Оптика новой Octavia будет классической сплошной.

В основу семейства Skoda Octavia нового поколения будет положена очередная эволюционная версия модульной платформы MQB, при этом модель в очередной раз слегка сбросит вес. "Ядром" моторной гаммы станет 1,5-литровый бензиновый турбомотор TSI, который сможет развивать от 130 до 200 л.с., а ассистировать ему будут, как ожидается, новый дизель 1,5 л (он заменит собой известный 1,6-литровый агрегат) и модернизированный турбомотор объемом 2,0 л. В 250-сильном варианте его предполагается устанавливать на Octavia RS. Кроме того, Octavia может получить и гибридную силовую установку – либо полноценный дуэт турбомотора и электродвигателя, либо вариант c "мягким" гибридом.

Дебют Skoda Octavia состоится лишь после того, как обновятся ее соплатформенники - VW Golf и Audi A3. 

Новинки

В Россию везут самый мощный Volvo XC90: названы цены

Новинки

В Россию приехал имиджевый флагман Audi

В России начали продавать модернизированный Ford Mondeo Компания Ford доработала функционал своего бизнес-седана Mondeo. Более эффективными стали системы безопасности и LED-оптика. Что особенно приятно, обновление никак не отразилось на цене автомобиля.
Бензиновые Mini окончательно лишились автоматов Перевод модельной линейки Mini на роботы Getrag начался вместе с плановым рестайлингом, который случился в начале года. С июля в списке роботизированных моделей появится еще два пункта – универсал и кроссовер.
В Белоруссии готовят к запуску беспилотный БелАЗ В "гонку автопилотов" включилось и белорусское предприятие. На БелАЗе собираются вывести в свет карьерный грузовик, который сможет самостоятельно перемещаться между местами погрузки и выгрузки.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера