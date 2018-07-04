В Россию везут самый мощный Volvo XC90: названы цены

Volvo XC90 T8 отличается от коллег по семейству не только количеством лошадиных сил, но и завидно умеренным аппетитом. Силовая установка кроссовера состоит из хорошо известного четырехцилиндрового мотора семейства Drive-E мощностью 320 л.с. и электродвигателя, развивающего 87 л.с. До 100 км/ч такой вседорожник ускоряется меньше, чем за 6 секунд, при этом средний расход топлива XC90 T8, как заявляет производитель, составляет всего 2,5 л на 100 км.

Благодаря наличию электромотора такой Volvo XC90 может вообще не потреблять бензин – запаса энергии в литий-ионной батарее хватит на 40 км пробега. Помимо чисто электрического, у кроссовера есть еще четыре режима работы силовой установки: Save, когда электричество в батарее либо не расходуется, либо накапливается, Hybrid, когда за переключение между электромотором и бензиновым двигателем отвечает электроника, Power Mode, когда электромотор активно участвует в разгоне автомобиля, и AWD.

Стоимость самого мощного и экономичного Volvo XC90 в России начинается с отметки в 5 469 000 рублей – именно столько придется отдать за базовое исполнение Momentum. Есть у гибрида и два более насыщенных варианта комплектаций: версия Inscription оценена в 5 779 000 рублей, а кроссовер со спортивным имиджем в версии R-Design стоит как минимум 6 010 000 рублей.

Cамый доступный Volvo XC90 в нашей стране (с двухлитровым 249-сильным бензиновым мотором и 8-ступенчатым автоматом) стоит 3 759 000 рублей.