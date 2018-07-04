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© Volkswagen

4 июля 2018 14:38

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Volkswagen представит серийную "Калифорнию" с туалетом и душем

Год назад коммерческое подразделение компании Volkswagen показало концепт California XXL, который стал самым крупным и оснащенным заводским кемпером VW. Видимо, концепт пришелся по душе путешественникам, потому что туристический автобус уже стал серийным.

В отличие от традиционной "Калифорнии", которую строят на основе автобуса Transporter, новый вариант с литерами XXL возведен на шасси модели Crafter. Соответственно, он станет самым крупным на сегодня вариантом California – его длина лишь нескольких миллиметров не дотянет до 6 м. Высота же крыши будет достаточной для того, чтобы взрослый человек вытянулся в салоне во весь рост.

Cерийный вариант тоже получит багажное "расширение" в задней части по примеру концепта, но, судя по официальному тизеру, более лаконичное.

А вот оборудование салона, превращающее автобус в полноценное жилое пространство, серийная California XXL унаследует у концепта, похоже, полностью. Во всяком случае, уже известно о кухонном оборудовании с газовой плитой и двумя холодильниками, ванной комнате с душем и туалетом и полноценном спальном месте длиной около 2 м.

Не исключено, что кемпер снабдят и примененной на концепте кроватью, образующей "второй этаж" под панорамной крышей с собственным подогревом, а также большим монитором, атмосферной подсветкой и прочими прелестями жизни.

Силовую установку для California XXL позаимствуют у VW Crafter – по всей видимости, как и на концепте, ею станет двухлитровый 177-сильный дизель TDI с системой полного привода 4Motion. Дебютировать новый кемпер от Volkwagen должен в конце августа-2018 в Дюссельдорфе на выставке Caravan Salon.

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