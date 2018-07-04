Автовладелица из Воронежа отсудила 11 млн рублей за бракованный BMW

В октябре 2012 года жительница Воронежа Ольга Маркова приобрела у официального дилера спорткар BMW Z4, заплатив за него 3 050 000 рублей. Однако, автомобиль оказался с подвохом: через некоторое время автовладелица начала обнаруживать технические огрехи. Как сообщает "Российская газета", неисправности обнаружились в подвеске и работе стояночного тормоза. Кроме того, перестал заводиться двигатель.

Спорткар отправился на гарантийный ремонт, однако, с этим Ольга предпочла обратиться к другому официальному представителю баварской марки. Исправить автомобиль в установленные законом 45 дней не удалось (причины этого, к слову, неизвестны), и владелица BMW приняла решение расторгнуть договор купли-продажи. С требованием о возврате денег она при этом обратилась к тому дилеру, у которого приобретала автомобиль. Руководство автоцентра, в свою очередь, посчитало нецелесообразным расплачиваться за чужие ошибки, и разбираться в ситуации пришлось суду.

Как суд первой инстанции, так и апелляционное ведомство подтвердили правоту дилерского центра. В судах посчитали, что один дилер не уполномочивал другого устранять недостатки и не заключал никаких договоров, а поэтому и не должен нести ответственность. В итоге дело дошло до Верховного суда.

Позиция высшей инстанции оказалась принципиально другой. По мнению Верховного суда, импортер BMW в России один, и у него заключены договоры с обоими дилерскими центрами. Срок гарантии на проблемный спорткар не прерывался, а нарушение сроков устранения недостатков служит вполне весомым обоснованием для удовлетворения требований покупателя.

Таким образом, Верховный суд встал на сторону владелицы BMW и постановил запрошенные деньги выплатить. А сумма в итоге оказалась весьма круглой: к стоимости автомобиля Ольги Марковой приплюсовали разницу в цене на момент подачи иска, которая образовалась из-за роста курса евро, неустойку в размере стоимости самой машины, сумму морального ущерба и штраф за отказ добровольно выполнить ее требования. В итоге дилерский центр теперь должен выплатить клиентке более 11 млн рублей.