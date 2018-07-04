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© BMW

4 июля 2018 13:29

Дороги 240

Автовладелица из Воронежа отсудила 11 млн рублей за бракованный BMW

Один из официальных дилеров баварского концерна будет расплачиваться за неудачный ремонт бракованного BMW Z4, который проводился на сервисной станции другого официального дилера. По решению Верховного суда недовольный клиент получит более 11 млн рублей – в три раза больше цены машины.

В октябре 2012 года жительница Воронежа Ольга Маркова приобрела у официального дилера спорткар BMW Z4, заплатив за него 3 050 000 рублей. Однако, автомобиль оказался с подвохом: через некоторое время автовладелица начала обнаруживать технические огрехи. Как сообщает "Российская газета", неисправности обнаружились в подвеске и работе стояночного тормоза. Кроме того, перестал заводиться двигатель.

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Спорткар отправился на гарантийный ремонт, однако, с этим Ольга предпочла обратиться к другому официальному представителю баварской марки. Исправить автомобиль в установленные законом 45 дней не удалось (причины этого, к слову, неизвестны), и владелица BMW приняла решение расторгнуть договор купли-продажи. С требованием о возврате денег она при этом обратилась к тому дилеру, у которого приобретала автомобиль. Руководство автоцентра, в свою очередь, посчитало нецелесообразным расплачиваться за чужие ошибки, и разбираться в ситуации пришлось суду.

Как суд первой инстанции, так и апелляционное ведомство подтвердили правоту дилерского центра. В судах посчитали, что один дилер не уполномочивал другого устранять недостатки и не заключал никаких договоров, а поэтому и не должен нести ответственность. В итоге дело дошло до Верховного суда.

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Позиция высшей инстанции оказалась принципиально другой. По мнению Верховного суда, импортер BMW в России один, и у него заключены договоры с обоими дилерскими центрами. Срок гарантии на проблемный спорткар не прерывался, а нарушение сроков устранения недостатков служит вполне весомым обоснованием для удовлетворения требований покупателя.

Таким образом, Верховный суд встал на сторону владелицы BMW и постановил запрошенные деньги выплатить. А сумма в итоге оказалась весьма круглой: к стоимости автомобиля Ольги Марковой приплюсовали разницу в цене на момент подачи иска, которая образовалась из-за роста курса евро, неустойку в размере стоимости самой машины, сумму морального ущерба и штраф за отказ добровольно выполнить ее требования. В итоге дилерский центр теперь должен выплатить клиентке более 11 млн рублей.

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