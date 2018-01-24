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© Audi
Новинки

Новый электрокроссовер Audi: официальные фото интерьера

Электрокроссовер Audi e-tron должен стать своего рода технологической витриной марки, так что его интерьер выдержан в ультрасовременном духе. К тому что e-tron получил решение, которое раньше никогда не использовалась на серийных автомобилях.

Audi заявила, что в салоне кроссовера реализована новая концепция управления и отображения информации: Audi e-tron станет первым серийным автомобилем (не считая мелкотиражного эко-кара VW XL1), у которого боковые зеркала заднего вида будут заменены камерами.

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Изображение с встроенных в небольшие каркасы камер выводится на 7-дюймовые сенсорные OLED-экраны, расположенные на дверях, причем сами мониторы позволяют управлять картинкой – ее можно перемещать и масштабировать. Кроме того, предусмотрено несколько режимов работы камер: для шоссе, для поворотов и для парковки.

Само собой, Audi e-tron получил фирменную систему Virtual Cockpit с цифровой приборной панелью: таким образом, если считать дисплеи боковых "зеркал" и панель управления климатической установкой, рабочее место водителя электрокроссовера окружают пять мониторов.

Кроме того, электромобилю пообещали и высококлассную акустическую систему Bang&Olufsen, способную за счет 16 динамиков и 750-ваттного усилителя обеспечить 3D-звучание. Особый упор создатели кроссовера делают на акустический комфорт в салоне: несмотря на то, что электромоторы значительно менее шумны, чем традиционные двигатели, кузов кроссовера тщательно шумоизолирован. Наконец, салон вседорожника получит в качестве опции контурную или атмосферную подсветку.

Утверждается, что при колесной базе в 2 928 мм Audi e-tron обеспечит достаточно места для пяти пассажиров и их багажа, а конструктивное отсутствие центрального тоннеля сделает салон новинки еще более комфортным.

 

Передвигаться Audi e-tron будет за счет двух электродвигателей суммарной отдачей 360 л.с. с возможностью временного "буста" до 408 л.с. Этого будет достаточно для разгона до 100 км/ч за 6 секунд, а запас хода на одной зарядке составит до 400 км.

 

Начать продажи электрической новинки компания Audi планирует лишь в следующем году, а вот публичный дебют e-tron состоится уже в сентябре 2018 года.

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