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© АвтоВести, Павел Блюденов

4 июля 2018 11:11

Дороги 28

Путин одобрил подорожание водительских прав и СТС

Предложенный Госдумой законопроект предполагает повышение целого ряда пошлин за госуслуги, в числе которых выдача прав и постановка ТС на учет (но не только). Президент РФ инициативу поддержал.

Владимир Путин подписал Федеральный Закон N 180-ФЗ о внесении изменений в отдельные статьи Налогового кодекса, которые кроме прочего увеличивают госпошлины на выдачу свидетельства о регистрации транспортных средств и водительских удостоверений. 

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Свидетельство о регистрации ТС вместо прежних 800 рублей теперь будеть стоить 1 500 рублей, а водительские удостоверения нового образца подорожали в 1,5 раза и будут стоить 3 000 рублей.

Стоит также отметить, что законопроектом повышаются пошлины и на некоторые другие документы, например, загранпаспорт с электронным носителем информации. За его выдачу вместо 3 500 рублей придется заплатить уже пять тысяч. Загранпаспорт для детей до 14 лет подорожал с 1 500 до 2 500 рублей.

Изменения должны вступить в силу через месяц после официального опубликования закона. Повышение пошлин станет неплохим способом пополнения бюджета (более 40 млрд рублей поступлений ежегодно) и позволит компенсировать часть расходов на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.

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