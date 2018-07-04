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© Ford Sollers

4 июля 2018 10:04

Новинки 296

В России начали продавать модернизированный Ford Mondeo

Компания Ford доработала функционал своего бизнес-седана Mondeo. Более эффективными стали системы безопасности и LED-оптика. Что особенно приятно, обновление никак не отразилось на цене автомобиля.

Пресс-служба Ford Sollers объявила о появлении у официальных дилеров модернизированных седанов Ford Mondeo. Визуальных отличий в них не найти, однако доработки повышают безопасность вождения. Во-первых, "фордовцы" усовершенствовали систему мониторинга "слепых" зон BLIS за счет установки более эффективных датчиков и нового "софта. 

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В итоге радиус действия системы увеличился до 7,5 м, а число ложных срабатываний теперь не превышает 1%. Производитель утверждает, что во время испытаний модернизированной BLIS не было зафиксировано ни одного ложного срабатывания на протяжении 3 000 км.

Во-вторых, у Ford Mondeo, наконец, появилась система предупреждения при выезде с парковки задним ходом Cross Traffic Alert, которая предупреждает водителя о движущихся сзади помехах. Новую функцию удалось реализовать благодаря установке новых датчиков парковки с расширенной зоной охвата.

В рамках технического обновления улучшили работу и адаптивной светодиодной оптики Ford Dynamic LED. Световой пучок дальнего света удалось увеличить на 25%, в результате чего в темное время освещаемая зона увеличилась 30 м. Производитель утверждает, что такой результат был достигнут после усовершенствования механизма коррекции света, линз и электронных блоков управления.

Ну и самое приятное для потенциальных покупателей этого бизнес-седана: Ford Mondeo с этими опциями сохранил свою текущую стоимость от 1 385 000 рублей.

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