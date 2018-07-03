В Белоруссии готовят к запуску беспилотный БелАЗ

О том, что работы по созданию беспилотного грузовика близятся к завершению, заявил в интервью РИА посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко. По его словам, грузоподъемность беспилотного БелАЗа составит 130 тонн.

Перемещаться по маршруту он сможет за счет системы автономного управления, которая будет получать информацию при помощи высокоточной системы позиционирования GPS/Глонасс. Оптико-электронная система позволит самосвалу выполнять положенные работы в том числе и в тяжелых погодных условиях.

Последнее обстоятельство, очевидно, призвано исключить человеческий фактор при работе в стесненных условиях, что, по словам посла, минимизирует риски для человека.

Известно также, что беспилотный грузовик будет построен на основе некоей новой концепции и получит принципиально иной дизайн. Ограничится ли действие самосвала только территорией карьера или ему будет позволено выезжать и на дороги общего пользования, не уточняется. Неизвестна также и стоимость проекта. Однако, как сообщил Игорь Петришенко, самосвал с автономной системой управления практически готов и вскоре будет представлен общественности.