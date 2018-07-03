Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Сбербанк начнет выдавать биометрические водительские права

Сбербанк начнет выдавать биометрические водительские права
216577
Штраф за пьяную езду увеличат до 500 тысяч рублей (и начнут сажать в тюрьму)

Штраф за пьяную езду увеличат до 500 тысяч рублей (и начнут сажать в тюрьму)
161921
Россиянам запретят самостоятельно продавать подержанные автомобили

Россиянам запретят самостоятельно продавать подержанные автомобили
358162
© БелАЗ

3 июля 2018 18:03

Новинки 32

В Белоруссии готовят к запуску беспилотный БелАЗ

В "гонку автопилотов" включилось и белорусское предприятие. На БелАЗе собираются вывести в свет карьерный грузовик, который сможет самостоятельно перемещаться между местами погрузки и выгрузки.

О том, что работы по созданию беспилотного грузовика близятся к завершению, заявил в интервью РИА посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко. По его словам, грузоподъемность беспилотного БелАЗа составит 130 тонн.

Беспилотник "Яндекса" самостоятельно доехал из Москвы в Казань (видео)...

Перемещаться по маршруту он сможет за счет системы автономного управления, которая будет получать информацию при помощи высокоточной системы позиционирования GPS/Глонасс. Оптико-электронная система позволит самосвалу выполнять положенные работы в том числе и в тяжелых погодных условиях.

Последнее обстоятельство, очевидно, призвано исключить человеческий фактор при работе в стесненных условиях, что, по словам посла, минимизирует риски для человека.

Известно также, что беспилотный грузовик будет построен на основе некоей новой концепции и получит принципиально иной дизайн. Ограничится ли действие самосвала только территорией карьера или ему будет позволено выезжать и на дороги общего пользования, не уточняется. Неизвестна также и стоимость проекта. Однако, как сообщил Игорь Петришенко, самосвал с автономной системой управления практически готов и вскоре будет представлен общественности.

Аналитика

Названы самые популярные кроссоверы в мире

Автоспорт

Porsche, построенный для ралли "Париж-Дакар", впервые уйдет с молотка

Бензиновые Mini окончательно лишились автоматов Перевод модельной линейки Mini на роботы Getrag начался вместе с плановым рестайлингом, который случился в начале года. С июля в списке роботизированных моделей появится еще два пункта – универсал и кроссовер.
"Сумасшедший" пикап Tesla: первые подробности О том, что модельная гамма Tesla пополнится пикапом, глава компании Илон Маск заявлял еще в конце прошлого года. Теперь же предприниматель постепенно "сливает" в соцсетях информацию о будущей новинке.
Пикап Mercedes-Benz может получить топовый двигатель V8 Первое время после запуска Mercedes-Benz X-Class оснащался лишь четырехцилиндровыми моторами Nissan. Затем модель все же получила шестицилиндровый дизель от Mercedes-Benz, но, судя по всему, немцы не собираются останавливаться на достигнутом.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера