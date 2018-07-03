Porsche, построенный для ралли "Париж-Дакар", впервые уйдет с молотка

Строго говоря, как следует из сообщения аукционного дома Sotheby's, который будет вести торги, на продажу будет выставлено два Porsche 959. Один из них – с шасси № 010015 – это один из трех экземпляров, построенных в 80-е годы прошлого века для участия в ралли "Париж-Дакар". Второй же – прототип 959-го в цвете Ruby Red, который служил для испытания различных систем в пустынных условиях.

Первый Porsche 959, сохранивший фирменную ливрею, принимал участие в ралли "Париж-Дакар" 1985 года, когда протяженность дистанции гонки составляла 14 000 километров. Именно этот спорткар, управляли которым Рене Метж и Доминик Лемойн, сошел с дистанции из-за поломки топливопровода, тогда как два других попали в аварии. Строго говоря, ничего удивительного в этом нет: сложность самой знаменитой гонки в мире была такова, что из 552 заявившихся машин до финиша тогда добрались лишь 146.

Впрочем, одной гонкой послужной список этого экземпляра не закончился: он стал испытательным стендом для следующей порции прототипов из трех машин, которые вышли на старт "Париж-Дакар" годом позже, в 1986 году, и заняли 1, 2 и 6 места. По данным аукционщиков, из шести автомобилей сохранилось лишь пять, и в частных руках находятся два или три из них. За экземпляр, предназначенный для продажи, Cotheby's планирует получить около 3,5 млн долларов.

Испытательный прототип, который должен стать вторым из лотов – вообще единственный доживший до наших дней, сохранивший способность передвигаться самостоятельно. Всего тогда компания Porsche построила серию из 12 прототипов, а этот экземпляр носил номер 7. Отличается он уникальными колесными дисками, единственной в своем роде оптикой и нестандартной формой задней части. Цена его предполагаемой продажи – порядка полутора миллионов долларов.

Анонсированный производителем аукцион состоится в октябре в Porsche Experience Center в Атланте.