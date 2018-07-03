Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Сбербанк начнет выдавать биометрические водительские права

Сбербанк начнет выдавать биометрические водительские права
216577
Штраф за пьяную езду увеличат до 500 тысяч рублей (и начнут сажать в тюрьму)

Штраф за пьяную езду увеличат до 500 тысяч рублей (и начнут сажать в тюрьму)
161921
Россиянам запретят самостоятельно продавать подержанные автомобили

Россиянам запретят самостоятельно продавать подержанные автомобили
358162
© Toyota

3 июля 2018 17:06

Аналитика 924

Названы самые популярные кроссоверы в мире

Аналитики "подбили" итоги мировых продаж кроссоверов в этом году и определили 10 самых популярных моделей. Первое место ожидаемо занял "японец".

По данным портала focus2move, за первые 5 месяцев этого года сегмент SUV занял 34,4% мирового рынка легковых автомобилей – глобальные продажи составили 13,2 млн штук, что на 12,6% выше того же периода в 2017 году. Среди них 57,2 % - это компактные кроссоверы сегмента С, на D-класс пришлось 35,2%, а субкомпакты В заняли всего 5%.      

В России назвали самые популярные сегменты автомобилей...

Что до моделей, то лидерство по мировым продажам в январе-мае 2018 года удержала Toyota RAV4 – ее купили 335 128 человек (+7,8%). И лишь ненамного от нее отстал Volkswagen Tiguan с результатом 332 185 машин (+13,7%).

Третье место – у Honda CR-V с 275 476 проданными экземплярами (-7,3%). Следом идет Hyundai Tucson (235 789 штук, минус 0,1%), а замыкает первую пятерку Nissan Qashqai (224 788 штук), прибавивший в этом году 5,2%.  

Не обошлась топовая десятка и без "китайцев". Так, шестое место – у Great Wall Haval 6 с результатом 200 964 проданных кроссовера (+4,8%). Обновленная Mazda CX-5 показала итог в 198 136 машин (+22,6%), за ней – Nissan Rogue (197 255 штук, +8,2%).

Kia Sportage стал девятым (192 773 штуки, +7,5% ), а замкнул десятку новый китайский кроссовер Baojun 510 с продажами в 189 709 штук, которые взлетели сразу на 162,8%.      

Новинки

Обнародовано первое фото самого маленького кроссовера VW

Новинки

В Белоруссии готовят к запуску беспилотный БелАЗ

В июне 13 автомобильных марок изменили цены в России Эксперты провели традиционное исследование автомобильного рынка на предмет изменения цен автопроизводителями в июне. Прайсы переписали не только на дорогие машины, но и на более "народные".
В России назвали самые популярные сегменты автомобилей В мае этого года аналитики отмечают рост во всех сегментах легковых автомобилей, продаваемых в России. Но самыми популярными классами в нашей стране пока являются только три из девяти.
Российские бренды могут потерять монополию на рынке коммерческого транспорта В настоящее время российские производители контролируют около 70% рынка легких коммерческих автомобилей. Однако, политика России в отношении пошлин на немецкий и итальянский коммерческий транспорт может уничтожить это преимущество.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера