Названы самые популярные кроссоверы в мире

По данным портала focus2move, за первые 5 месяцев этого года сегмент SUV занял 34,4% мирового рынка легковых автомобилей – глобальные продажи составили 13,2 млн штук, что на 12,6% выше того же периода в 2017 году. Среди них 57,2 % - это компактные кроссоверы сегмента С, на D-класс пришлось 35,2%, а субкомпакты В заняли всего 5%.

Что до моделей, то лидерство по мировым продажам в январе-мае 2018 года удержала Toyota RAV4 – ее купили 335 128 человек (+7,8%). И лишь ненамного от нее отстал Volkswagen Tiguan с результатом 332 185 машин (+13,7%).

Третье место – у Honda CR-V с 275 476 проданными экземплярами (-7,3%). Следом идет Hyundai Tucson (235 789 штук, минус 0,1%), а замыкает первую пятерку Nissan Qashqai (224 788 штук), прибавивший в этом году 5,2%.

Не обошлась топовая десятка и без "китайцев". Так, шестое место – у Great Wall Haval 6 с результатом 200 964 проданных кроссовера (+4,8%). Обновленная Mazda CX-5 показала итог в 198 136 машин (+22,6%), за ней – Nissan Rogue (197 255 штук, +8,2%).

Kia Sportage стал девятым (192 773 штуки, +7,5% ), а замкнул десятку новый китайский кроссовер Baojun 510 с продажами в 189 709 штук, которые взлетели сразу на 162,8%.