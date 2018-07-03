Увеличить выпуск Tesla Model 3 удалось благодаря временному конвейеру

Рядом с одним из заводов Tesla появилось любопытное сооружение, укрытое тентом. Как сообщает издание Fortune, под тентом размером с два футбольных поля скрывается дополнительный конвейер, запущенный компанией в рекордные сроки – всего за три недели. В строительстве сборочной линии американцам помогали специалисты компании Sprung, в свое время имевшие отношение к космической программе Space Shuttle.

По данным издания, основная сборочная линия, которую строили специально для сборки Model 3, не справляется с задачами: роботы, которые, собственно, и должны были собирать электромобили, не функционируют так, как должны, а заменить их живыми сборщиками не получается из-за тесноты. Поэтому в Tesla и пошли на создание альтернативного конвейера, где электромобили собираются вручную.

Эксперты, опрошенные изданием, отметили, что при сборке высокотехнологичных автомобилей в подобных условиях гарантировать должное качество почти нереально. В самой компании от комментариев предпочли воздержаться, однако, сам Илон Маск уже успел заявить в своем твиттере, что подобный подход ему нравится даже больше, чем уже построенная сборочная линия – несмотря на то, что обошлась она в сотни миллионов долларов. Именно на этой, скрытой под тентом линии, которая пока считается временной, стартовала сборка недавно анонсированных Model 3 с двухмоторной силовой установкой.

Между тем, как заметил один из экспертов издания, в ближайшее время Илону может понадобиться еще одно такое же строение – для того, чтобы доводить до ума и ремонтировать собранные под тентом электромобили.