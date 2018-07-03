Бензиновые Mini окончательно лишились автоматов

Первыми 7-ступенчатый "робот" вместо традиционного автомата получили хэтчбеки и кабриолеты. С июля автомата лишатся модели Mini Clubman и Mini Countryman. Правда, пока речь не идет об установке роботизированной коробки на все без исключения версии: самые мощные модификации автомат все же сохранят. В их числе в первую очередь "заряженные" Mini JCW, которые оснащаются восьмидиапазонной АКПП.

Таким образом, "робота" вместо автомата получат исполнения One, Cooper и Cooper S с моторами мощностью от 102 до 192 л.с. Вместе с роботизированной коробкой Mini опционально будут оснащаться и подрулевыми лепестками переключения передач.

Кроме того, чтобы добиться соответствия бензиновых моторов самым жестким экологическим нормам, принятым в Европе, их будут оснащать фильтрами твердых частиц – по образцу тех, что уже применяются на дизельных моторах. К слову, дизельным Mini Countryman и Clubman роботизированная КПП пока не светит.

В ходе рестайлинга, который состоялся в январе, Mini получили модернизированную оптику, расширенные возможности индивидуализации интерьера, более богатую базовую комплектацию с мультимедийной системой, увеличенный список опций и оптимизированную моторную гамму.