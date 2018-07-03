Из Tesla сбежал главный инженер

О том, что Даг Филд предпочел прекратить свои отношения с Tesla, сообщает издание Wall Street Journal. Источники издания внутри компании подтвердили, что пост старшего вице-президента по инжинирингу стал вакантным.

Пять лет назад Даг Филд перешел на работу в Tesla из компании Apple, где он руководил разработкой новейших продуктов. В Tesla инженер некоторое время отвечал за производство автомобилей, а в последнее время занимался оптимизацией конструкции и системы сборки бюджетной модели Tesla Model 3. Как утверждают источники, именно благодаря усилиям Филда компании удалось снизить конечную стоимость электромобиля до сенсационного уровня.

Уход Филда уже назвали одной из самых заметных потерь для руководства компании. Издание утверждает, что за последние два года Tesla покинули несколько десятков топ-менеджеров и ведущих специалистов, однако глава компании Илон Маск не видит в ротации кадров ничего необычного. Ранее сообщалось, что Tesla сократит около 10% всего личного состава с целью сокращения издержек и упрощения системы управления.

Что касается Tesla Model 3, то компания наконец достигла обещанного уровня производства в 5 000 машин в неделю, однако случилось это на несколько месяцев позже расчетного момента. В следующем месяце компания собирается увеличить объемы сборки до 6 000 машин в неделю.