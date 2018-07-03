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© EPA

3 июля 2018 12:08

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В России выявили массовый недолив на АЗС

Федерация автовладельцев России провела проверку десятков АЗС специально разработанным методом определения недолива топлива на АЗС в режиме "тайного покупателя". Результаты оказались неутешительные.

Федерация автовладельцев сообщает, что разработанный ей метод позволяет определить объем фактически залитого в бак топлива, для чего используется  специально оборудованный автомобиль. При этом Федерация провела мониторинг недолива бензинов АИ-92 и АИ-95 на 34 АЗС в 13 субъектах РФ.

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В ходе мониторинга ФАР проверила 5 Вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), 21 АЗС федеральных и региональных  сетей, а также 8 мелкосетевых и частных заправок.

По методике, за недолив принималось  расхождение более 1 % между оплаченным и фактически полученным топливом.  В результате недолив выявлен на 76% АЗС. Недолив среди ВИНКов составил 20% , один из пяти ( недолив 1,63% — на уровне погрешности). Недолив среди федеральных и крупных региональных сетей составил 81% (средний недолив 4,97%, максимальный - 19,03%).

Недолив среди мелкосетевых и частных АЗС составил 100% (средний недолив 5,66%, максимальный - 8,03%). Средний недолив по выборке составил 5,05%, а значит,  его фактически можно приплюсовать к цене за литр.

В Федерации заявили, что "недолив топлива – это не только обман потребителя, но и  элемент недобросовестной конкуренции. Используя недолив, недобросовестные участники рынка, фактически продают топливо по более высокой рыночной цене".

Для примера ФАР приводит АЗС в Краснодарском крае, которая продавала АИ-95 по 44,70 руб/литр, недолив составил 19,03% и фактически потребитель приобрел топливо по цене 55,21 руб/литр.

АЗС в Московской области, реализовывала АИ-95 по 39,90 руб/литр, недолив составил 12,8%, фактически потребитель приобрел топливо по цене 44 руб/литр.

В Федерации видят в основе недолива экономические причины и считают, что "если оптовая цена выше розничной, то это не минуемо приводит к снижению качественных и количественных показателей отпускаемого на АЗС топлива, а значит,  у всех нас  есть риск не только заправить топливо сомнительного качества, но и заплатить "за воздух".

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