В России выявили массовый недолив на АЗС

Федерация автовладельцев сообщает, что разработанный ей метод позволяет определить объем фактически залитого в бак топлива, для чего используется специально оборудованный автомобиль. При этом Федерация провела мониторинг недолива бензинов АИ-92 и АИ-95 на 34 АЗС в 13 субъектах РФ.

В ходе мониторинга ФАР проверила 5 Вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), 21 АЗС федеральных и региональных сетей, а также 8 мелкосетевых и частных заправок.

По методике, за недолив принималось расхождение более 1 % между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76% АЗС. Недолив среди ВИНКов составил 20% , один из пяти ( недолив 1,63% — на уровне погрешности). Недолив среди федеральных и крупных региональных сетей составил 81% (средний недолив 4,97%, максимальный - 19,03%).

Недолив среди мелкосетевых и частных АЗС составил 100% (средний недолив 5,66%, максимальный - 8,03%). Средний недолив по выборке составил 5,05%, а значит, его фактически можно приплюсовать к цене за литр.

В Федерации заявили, что "недолив топлива – это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции. Используя недолив, недобросовестные участники рынка, фактически продают топливо по более высокой рыночной цене".

Для примера ФАР приводит АЗС в Краснодарском крае, которая продавала АИ-95 по 44,70 руб/литр, недолив составил 19,03% и фактически потребитель приобрел топливо по цене 55,21 руб/литр.

АЗС в Московской области, реализовывала АИ-95 по 39,90 руб/литр, недолив составил 12,8%, фактически потребитель приобрел топливо по цене 44 руб/литр.

В Федерации видят в основе недолива экономические причины и считают, что "если оптовая цена выше розничной, то это не минуемо приводит к снижению качественных и количественных показателей отпускаемого на АЗС топлива, а значит, у всех нас есть риск не только заправить топливо сомнительного качества, но и заплатить "за воздух".