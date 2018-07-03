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© Lexus

3 июля 2018 11:04

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Новый Lexus ES получил российский ценик

Дилеры Lexus в России открыли прием заказов на новое поколение седана ES. Новинка будет доступна с тремя вариантами двигателей и в пяти комплектациях, причем одна из них – F Sport – появилась у модели впервые. Со сменой поколений седан подорожал примерно на четверть миллиона.

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Базовым вариантом для седьмого поколения Lexus ES в нашей стране останется версия ES 200. Она оснащается двухлитровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. (192 Нм) и шестиступенчатым автоматом и будет доступна в двух комплектациях – Comfort и Executive по цене от 2 580 000 рублей. В список оснащения для этого исполнения входят светодиодная оптика, 17-дюймовые колесные диски, электрорегулировки для передних кресел и руля, двухзонный климат-контроль, датчик света, передние и задние парктроники, камера заднего вида, круиз-контроль, мультимедийная система с 8-дюймовым монитором, USB, Bluetooth и 10 динамиками, а также 7-дюймовый дисплей на приборной панели.

Кроме того, уже в базе седан оснащается 10 подушками безопасности, системой курсовой устойчивости, системой помощи на старте и системой мониторинга давления в шинах.

Комплектация Executive (2 961 000 рублей) дополнительно включает в себя 18-дюймовые колеса, отделку салона кожей, вентиляцию передних сидений, мультируль с отделкой деревом и обогревом, обогрев лобового стекла, датчик дождя, систему мониторинга слепых зон и систему помощи при выезде с парковки.

Вторым доступным для седана двигателем стал новый 2,5-литровый мотор с отдачей в 200 л.с. и 243 Нм крутящего момента. Ему положен 8-ступенчатый автомат, а стоимость Lexus ES 250 начинается с отметки в 2 659 000 рублей за комплектацию Comfort. Всего же ES 250 доступен в четырех вариантах исполнения – Comfort, Executive (3 040 000 рублей), Premium (3 258 000 рублей) и Luxury (3 742 000 рублей). В комплектации Premium у седана появляются, к примеру, система панорамного обзора, электропривод крышки багажника, адаптивный круиз-контроль и беспроводная зарядка, а в комплектации Luxury – фирменный комплекс систем активной безопасности Safety System+, трехзонный климат-контроль, пульт управления мультимедиа для задних пассажиров, акустика Mark Levinson с 13 динамиками, 12,3-дюймовый монитор и тому подобное.

Топовая модификация Lexus ES350 оснащается 3,5-литровым V6, который развивает 249 л.с. и тем же 8-диапазонным автоматом. Доступна она в исполнении Luxury по цене от 3 996 000 рублей, а также во впервые появившейся у седана версии F Sport, которая оценена в 3 550 000 рублей. Отличается она 19-дюймовыми колесами, аэродинамическим обвесом, спортивными креслами, алюминиевыми вставками в интерьере и некоторыми доработками по технической части. Система выбора режимов работы бортовой электроники получает помимо стандартных режимов Eco, Normal и Sport еще и режим Sport+, а подвеска становится адаптивной. Она выполняется по технологиям, ранее примененным на купе LC и имеет 650 уровней настройки демпфирования.

Наконец, стоит добавить, что для седана предлагается 12 вариантов цветов кузова и 29 – отделки интерьера.

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