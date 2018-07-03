Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Сбербанк начнет выдавать биометрические водительские права

Сбербанк начнет выдавать биометрические водительские права
216433
За сутки с Крымского моста эвакуировали четыре автомобиля

За сутки с Крымского моста эвакуировали четыре автомобиля
176820
В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)

В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)
354260
© Авто.Вести.Ru

3 июля 2018 09:58

Дороги 864

В России заработал новый, "кровавый" метод выявления пьяных водителей

3 июля в России начала действовать новая норма проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. С этого дня проверять будут не только "выхлоп" в воздухе с помощью алкотестера, но и через анализ крови.

Госдума приняла необходимые изменения в КоАП еще в марте этого года, уточнив статью 12.8 кодекса. И по новым нормам, состояние опьянения будет считаться установленным, если в 1 л крови водителя содержится 0,3 г или более абсолютного этилового спирта, пишет "Коммерсант". Врач может быть в передвижной лаборатории (на базе микроавтобуса) или в стационаре. Организация, которую представляет врач, должна иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности. Забор крови берется из вены в объеме 15 мл в две пробирки объемами 10 мл и 5 мл. Перед проколом кожа должна быть обработана стерильным тампоном или шариком из ваты, смоченным дезинфицирующим раствором, не содержащим спирта.

Виновникам "пьяных" ДТП увеличат наказание...

Наказание за нетрезвую езду остается прежним: штраф 30 000 рублей и лишение прав на один-два года (по решению суда).

По действующим правилам опьянение водителя фиксируется в несколько стадий. Сначала инспектор замеряет наличие спирта в выдохе алкометром, который должен показать не более 0,16 мг алкоголя на 1 л воздуха. В случае несогласия водителя с результатом, его направляют на медицинское освидетельствование к врачу на анализ мочи. Если же водитель находится без сознания или не может в течение 30 минут сдать биоматериал, то у автомобилиста берут на анализ кровь.

Но ранее по нормам КоАП результаты исследования крови нельзя было использовать для признания водителя пьяным. Из-за этого часть водителей - сильно раненные после аварии или притворяющиеся, что находятся без сознания, - не несли ответственности за нетрезвое вождение. Новые поправки в КоАП устраняют этот момент. 

По данным ГИБДД России, в 2017 году произошло более 16,2 тыс. аварий по вине пьяных водителей (–3,4% по сравнению с 2016 годом). В них погибли более 4,6 тыс. человек, ранены более 22 тыс. человек.

Прирост "пьяных" ДТП ранее отмечен в Московской, Тульской, Липецкой, Новгородской областях, Санкт-Петербурге, а также на территории всего Южного федерального, Северо-Кавказского, Уральского и Дальневосточного округов.

Новинки

Новый кроссовер Infiniti QX50: названы российские цены

Новинки

В России начались продажи нового пикапа Mercedes-Benz

Виновникам "пьяных" ДТП увеличат наказание Правительство России попросили внести изменения в ту часть Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за "пьяные" ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью. Авторы проекта считают, что такие аварии нельзя считать неумышленными преступлениями.
Ким Чен Ын приехал с инспекцией на Lada Priora Лидер Северной Кореи отправился в инспекционную поездку в отдаленную провинцию Синдо, где осматривал военные части, сельскохозяйственные объекты и тому подобное. Интерес вызвал тип транспорта, который Ким Чен Ын использовал для перемещения.
Новые дорожные знаки остались без работы С 1 июля на улицах российских городов могли появиться новые знаки, ограничивающие въезд в определенные районы автомобилей с недостаточно "чистыми" двигателями. Однако, пока к новым знакам хватает вопросов.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера