Новый кроссовер Infiniti QX50: названы российские цены

В России новый кроссовер пока доступен с единственным бензиновым турбомотором 2,0 л VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия. Изначально этот двигатель развивал 268 л.с. (380 Нм), однако специально для России его мощность снизили до выгодных по налогам 249 л.с. Агрегат сочетается с вариатором XTronic и только полным приводом Intelligent All-Wheel Drive.

На выбор - комплектации Pure, Luxe, Sensory и Autograph. В первой комплектации уже есть полный привод, круиз-контроль, 8 подушек безопасности, мультимедийная система InTouch с двойным цветным сенсорным дисплеем на 8 и 7 дюймов, система бесключевого доступа и запуска мотора, обогрев боковых зеркал и ветрового стекла в зоне щеток, светодиодные фары, электропривод двери багажника. Цена комплектации Pure - от 2 799 000 рублей.

Версия Luxe получила тонировку задних боковых стекол и двери багажника, светодиодные передние противотуманные фары, панорамную крышу и рейлинги, трех-зонный автоматический климат-контроль и отделку салона светлым матовым алюминием. Стоимость комплектации Luxe составит от 2 900 000 рублей.

Версия Sensory включает в себя (в дополнение к оборудованию верии Luxe) систему кругового обзора и обнаружения приближающихся объектов, ассистента парковки, навигатор, дистанционный запуск двигателя, память настроек передних сидений, рулевой колонки и наружных зеркал заднего вида, адаптивные светодиодные фары, аудиосистему Bose Premium Sound System с 15 динамиками мощностью 450 Ватт. Стоимость комплектации Sensory - от 3 500 000 рублей.

Топовая версия Autograph получила дизайнерский пакет c трехцветной отделкой интерьера Island White. Сиденья отделаны белой кожей с прострочкой с алмазным рисунком. Потолок, центральная консоль, приборная панель и дверные панели обшиты материалом Ultrasuede контрастного синего цвета. Стоимость комплектации Autograph составит от 3 960 000 рублей.

Вдобавок все комплектации, кроме базовой, могут быть дополнены пакетами опций Essential (камера заднего вида, парковочные датчики, интерактивная навигация), Proassist (комплекс систем безопасности и HUD-дисплей) и Proactive (слежение за рядностью и слепыми зонами, музыка BOSE, круговой обзор, "цифровое" рулевое управление без механической связи DAS 2,0 и т.д.