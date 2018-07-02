Mitsubishi представила обновленный Pajero (пока для Китая)

Пока рестайлинговый Mitsubishi Pajero 2019 модельного представили на китайском рынке - фотографии новинки опубликовало местное издание Autohome.

Внешние изменения невелиики. Это новая решетка радиатора, измененные рейлинги и задние фонари. Внутри изменений уже больше. Внедрена более современная мультимедийная система с более крупным экраном, плюс появилась

беспроводная зарядная станция для мобильных устройств.

В Китае внедорожник продается только в семиместной версии и с безальтернативным силовым агрегатом – трехлитровым V6 мощностью 174 л.с. и 255 Нм в паре с пятидиапазонным автоматом. Стоит обновленный Mitsubishi Pajero как минимум 350 000 юаней (чуть более 3,3 млн рублей).

Ранее отмечалось, что, помимо свертывания производства трехдверной версии внедорожника, японский производитель прекратил еще и продажи модели в Германии, хотя официальных данных о выводе "Паджеро" с других рынков пока нет. Между тем, Pajero в относительно неизменном виде выпускается с 2006 года.

На некоторое время модель пропадала и с российского рынка – в 2016 году Mitsubishi на год прекратила продажи внедорожника. Сейчас в нашей стране внедорожник доступен лишь с тем же 174-сильным V6 по цене как минимум 2 799 000 рублей.