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© autohome.com.cn

2 июля 2018 20:24

Новинки 132

Mitsubishi представила обновленный Pajero (пока для Китая)

Нынешний Mitsubishi Pajero явно доживает последние годы своей жизни: в некоторых странах его продажи уже сворачиваются, а планов на новое поколение у фирмы пока нет. Но "под занавес" японцы все же решили немного обновить свою культовую модель.

На обновленный Nissan Juke назвали российские цены...

Пока рестайлинговый Mitsubishi Pajero 2019 модельного представили на китайском рынке - фотографии новинки опубликовало местное издание Autohome.

Внешние изменения невелиики. Это новая решетка радиатора, измененные рейлинги и задние фонари. Внутри изменений уже больше. Внедрена более современная мультимедийная система с более крупным экраном, плюс появилась
беспроводная зарядная станция для мобильных устройств.

В Китае внедорожник продается только в семиместной версии и с безальтернативным силовым агрегатом – трехлитровым V6 мощностью 174 л.с. и 255 Нм в паре с пятидиапазонным автоматом. Стоит обновленный Mitsubishi Pajero как минимум 350 000 юаней (чуть более 3,3 млн рублей).

Ранее отмечалось, что, помимо свертывания производства трехдверной версии внедорожника, японский производитель прекратил еще и продажи модели в Германии, хотя официальных данных о выводе "Паджеро" с других рынков пока нет. Между тем, Pajero в относительно неизменном виде выпускается с 2006 года.

На некоторое время модель пропадала и с российского рынка – в 2016 году Mitsubishi на год прекратила продажи внедорожника. Сейчас в нашей стране внедорожник доступен лишь с тем же 174-сильным V6 по цене как минимум 2 799 000 рублей.

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