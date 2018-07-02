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© zr.ru

2 июля 2018 15:06

Автопром 220

Обновленную "Ниву" переведут на 92-й бензин

Стали известны некоторые подробности рестайлинга, который в ближайшем будущем должна пережить Lada 4x4, также известная, как "cтарая Нива". Они пока, правда, касаются технической части, но могут оказать заметное влияние на кошельки владельцев.

Уже известно, что Lada 4x4 сохранит свой мотор-ветеран объемом 1,7 л, развивающий 83 л.с. Однако, как следует из Одобрения типа транспортного средства, уже оформленного на рестайлинговую модель, производитель официально разрешил владельцам "Нив" заправлять автомобили с этим мотором бензином АИ-92. Об этом сообщает "Авторевю", которое уточняет, что до этого завод настойчиво рекомендовал "нивоводам" использовать 95-й.

"АвтоВАЗ" выпустит обновленные Lada Largus и 4x4...

Учитывая стремительный рост цен на топливо, наблюдавшийся в последнее время, это разрешение может стать дополнительным преимуществом Lada 4x4.

Кроме того, в документе указан еще один технический нюанс: пятидверной версии ВАЗ-2131 теперь официально разрешено буксировать прицепы (в предыдущей версии ОТТС буксировка была запрещена). Отмечается, что пятидверная Lada 4x4 способна перевозить прицепы массой до 300 кг, если прицеп не оборудован тормозами, и до 600 кг – если тормозная система у прицепа наличествует. Те же самые допуски действуют, к слову, и для трехдверной модификации.

Дебют обновленной Lada 4x4 запланирован на Московский автосалон, хотя пока никаких подробностей производитель не распространяет. "Ниве" обещаны некоторые доработки экстерьера и интерьера. А в начале следующего десятилетия АвтоВАЗ обещает выпустить новое поколение внедорожника, которое должно получить платформу альянса Renault-Nissan и новую силовую установку. При этом не исключено, что нынешнюю версию Lada 4x4 завод продолжит выпускать параллельно.

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