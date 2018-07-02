Обновленную "Ниву" переведут на 92-й бензин

Уже известно, что Lada 4x4 сохранит свой мотор-ветеран объемом 1,7 л, развивающий 83 л.с. Однако, как следует из Одобрения типа транспортного средства, уже оформленного на рестайлинговую модель, производитель официально разрешил владельцам "Нив" заправлять автомобили с этим мотором бензином АИ-92. Об этом сообщает "Авторевю", которое уточняет, что до этого завод настойчиво рекомендовал "нивоводам" использовать 95-й.

Учитывая стремительный рост цен на топливо, наблюдавшийся в последнее время, это разрешение может стать дополнительным преимуществом Lada 4x4.

Кроме того, в документе указан еще один технический нюанс: пятидверной версии ВАЗ-2131 теперь официально разрешено буксировать прицепы (в предыдущей версии ОТТС буксировка была запрещена). Отмечается, что пятидверная Lada 4x4 способна перевозить прицепы массой до 300 кг, если прицеп не оборудован тормозами, и до 600 кг – если тормозная система у прицепа наличествует. Те же самые допуски действуют, к слову, и для трехдверной модификации.

Дебют обновленной Lada 4x4 запланирован на Московский автосалон, хотя пока никаких подробностей производитель не распространяет. "Ниве" обещаны некоторые доработки экстерьера и интерьера. А в начале следующего десятилетия АвтоВАЗ обещает выпустить новое поколение внедорожника, которое должно получить платформу альянса Renault-Nissan и новую силовую установку. При этом не исключено, что нынешнюю версию Lada 4x4 завод продолжит выпускать параллельно.