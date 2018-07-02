Виновникам "пьяных" ДТП увеличат наказание

Максимальное наказание за пьяную аварию с жертвами, предусмотренное статьей 264 УК России "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", составляет 9 лет лишения свободы. Дело в том, что такие преступления российскими законами расцениваются, как неумышленные, а потому не считаются тяжкими. Соответственно, по этой причине наказание за них не может превышать 10 лет лишения свободы.

Президент общества защиты прав граждан "Коллективная защита" Марат Аманлиев, как сообщает "Газета.Ru", уверен, что такая формулировка ошибочна. По его мнению, человек, который садится в пьяном виде за руль, делает это осознанно и допускает самые неприятные последствия своего поступка, так как всем известно, что алкоголь или наркотики негативно влияют на водителя.

"Сейчас выходит, что законодатель решил, что водитель, который сначала случайно выпил пару литров пива, бутылку водки или вина, или принял наркотические и психотропные вещества заведомо понимая, что он будет управлять транспортным средством, "абсолютно случайно" сел за руль автомобиля, после чего по "нелепейшему совпадению" разогнался до 180 км/ч в городе, затем "неожиданно для себя" проскочил на красный сигнал светофора и завершил свою поездку аварией, влетев на полном ходу в трамвайную остановку или автобус с детьми, совершил все это "просто по случайной неосторожности", — заявил изданию Аманлиев.

Именно по этой причине правозащитник направил в правительство России обращение с просьбой о переквалификации "пьяных ДТП" и последующем ужесточении наказания за них – то есть об изменении статьи 264 УК РФ. В частности, он предлагает увеличить максимальный срок ответственности за ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью с 4 до 9 лет, за аварию с жертвой наказывать лишением свободы на срок от 9 до 12 лет (сейчас от 2 до 7 лет), а за аварию, в которой погибло двое и больше человек – на срок от 12 до 20 лет (сейчас от 4 до 9 лет).