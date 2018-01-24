В июне 13 автомобильных марок изменили цены в России

Под исследование агентства "Автостат" попали все автомобильных бренды, официально представленных на российском рынке. Срез цен делался на период с 16 по 30 июня 2018 года и выявил изменения цен у 13 марок.

Нашлись производители, изменившие цены на самый популярный в России сегмент кроссоверы и внедорожники. Например, у Chevrolet подорожал полноразмерный рамный внедорожника Tahoe - прибавка составила 1,1-1,5%. Поднялись цены и на "родственный" внедорожник Cadillac Escalade (+2,1-2,6%), кроме комплектаций Luxury и Luxury ESV, цена которых не изменилась.

Выросли в цене и более доступные "китайцы". Например, у Zotye на 2,2-2,4% подорожал кроссовер T600 с двигателем 1,5 л (149 л.с.). Не обошло подорожание и отечественный УАЗ: на 3,6% подняли цену внедорожника Hunter в комплектации "Классик" с блокировкой дифференциала.

Volkswagen же оставил цены на кроссоверы без изменений. Но стал дороже пикап Amarok (на 4,9-5%) и коммерческая модель Caddy в двух вариантах (с короткой и удлиненной колесной базой), цены которых выросли на 0,1-3,9%.