Стали известны подробности обновления Kia Sportage для России

О новых агрегатах для Kia Sportage стало известно благодаря появлению Одобрения типа транспортного средства в реестре Росстандарта, на который ссылается "Авторевю". Согласно этому документу, главным новшеством, которое принесет рестайлинг популярному кроссоверу, станет бензиновый "атмосферник" с непосредственным впрыском объемом 2,4 л, развивающий 184 л.с. Этот мотор известен по американской модификации кроссовера.

Комплектовать новый мотор будут автоматической коробкой и системой полного привода. Как предполагает издание, версия Sportage 2.4 может заменить на российском рынке кроссовер с 1,6-литровым турбомотором и роботизированной КПП, который популярностью не пользовался: в общем объеме продаж кроссовера доля этой модификации составляла около 1,5%.

К слову, автомат у кроссовера тоже будет новый - восьмидиапазонный. Ранее его анонсировали для российской версии вседорожника Hyundai Tucson, а сейчас коробка досталась и техническому родственнику. Однако, по предварительным данным, новую АКПП могут получить только самые дорогие исполнения Sportage – с двухлитровым дизельным мотором, прочие же будут довольствоваться хорошо известным шестиступенчатым агрегатом.

Базовой же версией вседорожника, по всей видимости, останется та же самая, что и сейчас – с двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 150 л.с., механической КПП и приводом на переднюю ось. Правда, весьма высока вероятность, что рестайлинг скажется на ее стоимости, которая сейчас составляет минимальные 1 289 000 рублей.

В ходе обновления Kia Sportage получил заметно переработанный передний бампер, модернизированную оптику, новые колесные диски и расширенный список оборудования. Несколько изменился и интерьер: в нем появились, к примеру, новое рулевое колесо и иной экран мультимедийной системы.