Новые дорожные знаки остались без работы

Вступившим в силу постановлением правительства в ПДД официально закреплено присутствие нового типа знаков. Они предназначены для ограничения проезда автомобилей с двигателями ниже определенного экологического класса, причем знаки разработаны как для легковых, так и для грузовых автомобилей. Кроме того, в ПДД появилась и информационная табличка под названием "Экологический класс транспортного средства". Она предназначена для установки вместе со знаками "Движение запрещено", "Поворот запрещен" и тому подобное, причем ее наличие означает, что действие знака распространяется исключительно на транспорт с двигателями экологического класса, ниже указанного на табличке.

Знаки введены в действие для того, чтобы дать возможность городам с неблагоприятной экологической обстановкой регулировать движение транспорта с "грязным" выхлопом. Аналогичные запреты применяются, например, в некоторых странах Европы. Однако, до момента, когда новые знаки начнут действовать в реальной жизни, еще очень далеко. Как отмечает "Коммерсант", в соответствующих ГОСТах требования к новым знакам пока отсутствуют: они находятся на стадии разработки, и когда именно работа будет завершена, неизвестно. В настоящее время в распоряжении заинтересованных ведомств имеются только предварительные эскизы.

Кроме того, до сих пор неизвестно, как именно будут привлекать к ответственности нарушителей. По одной из версий, экологический класс конкретного автомобиля смогут распознавать комплексы автоматической фиксации, получая информацию из базы данных МВД. По другой, работу по отслеживанию нарушителей могут переложить на инспекторов, которые смогут узнавать об экологическом классе из свидетельства о регистрации. Вероятнее всего, штрафовать нарушителей будут по статье 12.16 КоАП за несоблюдение требования знаков – в этом случае штраф составит 500 рублей. Хотя, по сообщению издания, в Госдуме ходят разговоры о возможном повышении штрафных санкций.

Еще одной проблемой для реализации проекта может стать отсутствие информации об экологическом классе в документах огромного количества автомобилей. В ПТС экологический класс начали указывать только в начале нынешнего десятилетия. Таким образом, в России неожиданно может оказаться несколько десятков миллионов "бесклассовых" автомобилей, к которым штрафные санкции вообще неприменимы. В то же время эксперты издания опасаются, что автоматическая система может воспринимать подобный транспорт как автомобили с нулевым экологическим классом: в этом случае все вышеупомянутые миллионы машин автоматически попадают в зону риска.