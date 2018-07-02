Ким Чен Ын приехал с инспекцией на Lada Priora

Лидер Северной Кореи отправился в инспекционную поездку в отдаленную провинцию Синдо, где осматривал военные части, сельскохозяйственные объекты и тому подобное. Интерес вызвал тип транспорта, который Ким Чен Ын использовал для перемещения.
Агентство Yonhap опубликовало ряд фотографий из поездки лидера страны. На одной из них он запечатлен сидящим на заднем сиденье темно-зеленой "Приоры". Указывается, что фотография сделана во время посещения войсковой части №1524. Известно также, что Ким Чен Ын посещал, к примеру, тростниковую ферму.
Вероятнее всего, лидеру КНДР пришлось воспользоваться тем транспортом, который был в наличии. По чьей инициативе Ким Чен Ына усадили именно в Lada Priora, неизвестно.
Не исключено, что глава Северной Кореи реализовал свой единственный шанс прокатиться на российском седане: известно, что уже этим летом нынешнее поколение семейства Priora будет снято с производства. В производственном плане АвтоВАЗа на июль Lada Priora уже отсутствует. По всей видимости, завод готовит обновление модели: по некоторым данным, "Приора" может получить новое "лицо" в фирменном X-стиле по примеру Lada Vesta. Стоит отметить, что семейство выпускается АвтоВАЗом уже более 10 лет и неоднократно называлось "лидером экспорта", причем поставлялось оно и в Северную Корею.
Ранее сообщалось, что завод планирует начать поставки автомобилей в Китай, но приоритетной моделью в этом проекте была названа Lada 4x4. На АвтоВАЗе считают, что российский внедорожник мог бы быть вполне востребован в сельских районах страны.