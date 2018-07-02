Ким Чен Ын приехал с инспекцией на Lada Priora

Агентство Yonhap опубликовало ряд фотографий из поездки лидера страны. На одной из них он запечатлен сидящим на заднем сиденье темно-зеленой "Приоры". Указывается, что фотография сделана во время посещения войсковой части №1524. Известно также, что Ким Чен Ын посещал, к примеру, тростниковую ферму.

Вероятнее всего, лидеру КНДР пришлось воспользоваться тем транспортом, который был в наличии. По чьей инициативе Ким Чен Ына усадили именно в Lada Priora, неизвестно.

Не исключено, что глава Северной Кореи реализовал свой единственный шанс прокатиться на российском седане: известно, что уже этим летом нынешнее поколение семейства Priora будет снято с производства. В производственном плане АвтоВАЗа на июль Lada Priora уже отсутствует. По всей видимости, завод готовит обновление модели: по некоторым данным, "Приора" может получить новое "лицо" в фирменном X-стиле по примеру Lada Vesta. Стоит отметить, что семейство выпускается АвтоВАЗом уже более 10 лет и неоднократно называлось "лидером экспорта", причем поставлялось оно и в Северную Корею.

Ранее сообщалось, что завод планирует начать поставки автомобилей в Китай, но приоритетной моделью в этом проекте была названа Lada 4x4. На АвтоВАЗе считают, что российский внедорожник мог бы быть вполне востребован в сельских районах страны.