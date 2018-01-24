Названы подробности комплектаций обновленного FAW Besturn X80

На данный момент Besturn X80 предлагается в России только в одном варианте – в комплектации Comfort с двухлитровым бензиновым мотором, шестидиапазонной автоматической КПП и передним приводом. Двигатель развивает 142 л.с. и 184 Нм крутящего момента, потребляя при этом 8,2 л 92-го бензина на 100 км пробега.

Дуэт мотора и АКПП никаких изменений не претерпит. Но зато у кроссовера появится 6-ступенчатая механическая коробка передач – она будет доступна во всех комплектациях для российского рынка, которых анонсировано две вместо одной дореформенной.

В исполнение Basic включены дневные ходовые огни, светодиодная оптика сзади, кондиционер, задний парктроник, передние кресла с подогревом, мультимедийная система с USB-портом и электронный "ручник". По части водительских ассистентов самый доступный Besturn X80 тоже выглядит достойно: он получил ABS, ассистент помощи при экстренном торможении, систему курсовой устойчивости и систему помощи при трогании, а также антипробуксовочную систему.

В более дорогой комплектации Luxury появляется опциональная возможность заменить механику на уже известный автомат Aisin. В список оборудования для этого исполнения вошли камера заднего вида, люк с электроприводом, электрозеркала и электрорегулировки для водительского кресла, сенсорный монитор для мультимедийной системы, датчик света, круиз-контроль, климат-контроль и некоторые другие опции.

Кроссовер FAW Besturn X80 появился в России в апреле 2017 года. Дорестайлинговый Besturn X80 сейчас можно купить за 1 149 000 рублей, но как изменится цена с появлением в продаже обновленного кроссовера, пока не уточняется: производитель обещает обнародовать цифры ближе к дате начала продаж.