Посчитали-прослезились: терминал ЭРА-Глонасс для нового Toyota C-HR

Пресловутая "кнопка SOS" стала непременным атрибутом любого нового автомобиля, продаваемого в России с 1 января 2017 года. Необходимость в установке системы экстренного реагирования ЭРА-Глонасс вызвала неслабый переполох у автопроизводителей, ведь для многих не массовых моделей это было просто нерентабельно - машины приходилось повторно бить на дорогостоящих краш-тестах и заново сертифицировать. Но со временем все адаптировались.

Минимальная цена 1,299 млн руб Максимальная цена 2,083 млн руб

У компактного кросс-купе Toyota C-HR, который только-только поступает в продажу, такая "тревожная кнопка" тоже есть. Она интегрирована в потолочный модуль освещения и голосовой связи и по общепринятой практике прикрыта защитной откидной крышкой - для защиты от случайных нажатий. Причем, сам терминал ЭРА-Глонасс представляет из себя отдельный скрытый блок-модуль связи, связанный в том числе с датчиками удара по периметру кузова и датчиками Airbag. В случае ДТП система автоматически отправляет оператору данные о происшествии и координаты аварии, хотя вызвать экстренные службы можно и самостоятельно, нажав клавишу SOS. По такому принципу система работает на всех автомобилях.



Вот что пишет о работе системы сам производитель:

Устройство позволяет осуществлять вызов служб экстренного реагирования через государственную систему ЭРА-Глонасс либо самостоятельно, нажатием на кнопку SOS на потолочной консоли, либо автоматически - в случае аварии и при срабатывании одной и более подушек безопасности. Из маркетинговых материалов компании Toyota.

Со временем выяснилось, что терминалы ЭРА-Глонасс далеко не всегда работают безукоризненно. На многих автомобилях, независимо от марки, система начинала сбоить уже с первых километров пути. На отдельных "Фольксвагенах" устройство не могли активировать даже на этапе продажи в автосалонах, Lada меняла терминалы в рамках отзывной кампании из-за того, что модуль не распознавал боковые удары. Неработающие "тревожные кнопки" были замечены даже на дорогих Mercedes-Benz и BMW. В целом можно сказать, что система пока еще остается сырой, так что и Toyota C-HR не застрахован от глюков электронного устройства.

Хорошо, если "кнопка SOS" перестанет функционировать еще в период гарантийного срока обслуживания - тогда хотя бы можно будет рассчитывать на бесплатную замену. А если блок выйдет устройство позже? Официальные дилеры "Тойоты" в Москве рассказали нам, во сколько обойдется покупка и установка нового устройства на примере Toyota C-HR 2018 года выпуска.

Как вы уже догадались, будет дорого и больно. Новый терминал ЭРА-Глонасс для японского кросс-купе будет стоить немыслимые 167 890 рублей, а новая батарея к нему - еще 13 206 рублей! Срок ожидания будет долгим - от 5 недель и более. За сервисные работы по замене и настройке ЭРЫ-Глонасс придется выложить еще 5 340 рублей. Итого - 186 436 рублей!

Запчасти 181 096 рублей Работы по установке 5 340 рублей Итого 186 436 рублей

Думал ли кто-нибудь из вас, что малозаметная деталь может настолько опустошить кошелек владельца? Мы ведь не зря обратили свое внимание именно на эту "Тойоту" - аналогичные комплексы ЭРА-Глонасс для других автомобилей, независимо от их класса, стоят гораздо дешевле. Например, Kia и Hyundai просят за штатные терминалы по 29 - 37 тысяч рублей, а Mercedes-Benz - от 45 до 102 тысяч рублей.



Остается лишь надеяться, что в нашем случае хваленая надежность Toyota распространится не только на техническую начинку, но и на устройства ЭРА-Глонасс. Вдобавок мы поинтересовались у дилеров статистикой отказов "кнопки SOS", но за "Тойотами" таких грехов пока не водилось. В любом случае, саму концепцию тревожной кнопки можно только поддержать - лишь бы вся экстренная инфраструктура работала как надо.



P.S. Если вы думаете, что в вашем автомобиле ничего такого страшно затратного нет - то вы просто не читали наши новые исследования, следите за обновлениями. Новые слезы обещаем каждую неделю. :)