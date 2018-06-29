Детройтский автосалон прекратит существование в 2020 году

О грядущем реформировании мероприятия заявила Детройтская ассоциация автомобильных дилеров. Учитывая, что интерес крупнейших автопроизводителей к международным выставкам планомерно снижается, организаторы Детройтского автосалона готовы пойти на то, чтобы потерять статус первой крупной выставки в ежегодном календаре.

Несколько последних десятилетий автосалон проводился в январе, но сейчас организаторы заявили о намерении сменить расписание и перенести выставку либо на октябрь, либо на июнь – чтобы мероприятие в Детройте не пересекалось с другими крупными автосалонами.

Кроме того, смена даты проведения позволит автосалону не конкурировать с выставкой электроники CES – крупнейшим мероприятием в этой сфере, которое обычно проходит за неделю до детройтского автосалона в Лас-Вегасе. Это, как правило, вынуждает производителей выбирать, на каком именно мероприятии демонстрировать свои технологические новинки, и все чаще выбор делается не в пользу автомобильного шоу.

Детройтская ассоциация распространила небольшое видео, в котором, очевидно, продемонстрированы некоторые намеки на то, как изменится формат автосалона. Из традиционной выставки в закрытом помещении мероприятие может превратиться в полноценное шоу, часть которого пройдет под открытым небом. Запланированы, к примеру, как массовые тест-драйвы, для которых планируется построить специальную трассу (включая и внедорожные элементы), так и увеселительные элементы для публики, не связанные напрямую с автомобильной тематикой. При выборе этой концепции шоу может не ограничиваться одним "Кобо Центром", где проходило все последние годы, получив возможность распространения чуть ли не на весь город.

О своем окончательном решении по поводу того, когда и как в 2020 году в Детройте будет организовано автомобильное шоу, ассоциация дилеров должна объявить 24 июля. Уже известно, что автосалон 2019 года пройдет без изменений формата и откроется 14 января. Правда, некоторые автопроизводители уже заявили, что проигнорируют выставку – в их числе, к примеру, Audi, Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Volvo, Jaguar Land Rover и Ferrari.

В последнее время производители все чаще в вопросе, где именно показывать свои новинки, делают выбор в пользу специальных мероприятий, которые организовывают самостоятельно. Такой подход позволяет им не делить с конкурентами внимание прессы и посетителей.