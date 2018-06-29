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© Porsche

29 июня 2018 17:35

Автоспорт 140

Porsche установил абсолютный рекорд легендарного Нюрбургринга

Рекорд знаменитой трассы среди "обычных" автомобилей уже принадлежит марки Porsche – прошлой осенью его установил суперкар GT2 RS. А сейчас Porsche разгромила и свой старый, недосягаемый до сих пор рекорд среди гоночных болидов - причем сделала это дважды в течение одного трек-дня!

Предыдущий рекорд держался очень долго: он принадлежал Стефану Беллофу на Porsche 956C, который в 1983 году проехал круг старого "Нордшляйфе" за 6 минут и 11,3 секунды. В ходе прошедшего на треке очередного праздничного мероприятия, посвященного 70-летнему юбилею марки Porsche, гонщик Тимо Бернхард буквально разорвал этот рекорд в клочья.

Электрический "Фольксваген" установил рекорд культовой "Гонки в облака"

Победный результат принесли уже первые попытки: Бернхард смог одолеть все километры и повороты культовой трассы за 5 минут и 24.375 секунды. Однако, команда Porsche на достигнутом не успокоилась и смогла улучшить свой же результат. Итоговое время гонщика составляет 5 минут и 19.545 секунды – теперь именно это время считается абсолютным рекордом Нюрбургринга. Стоит отметить, что самый хардкорный из дорожных Porsche в конце прошлого года проделал то же самое почти на полторы минуты медленнее.

 

Тимо Бернхард во время рекордного заезда пилотировал болид 919 Hybrid Evo – почти тот же самый, с которым Porsche победила в прошлогоднем Ле-Мане. Однако, учитывая, что спортсмены более не ограничены техническим регламентом гонки, спорткар пережил целый комплекс доработок. Например, была изрядно модифицирована аэродинамика болида, за счет чего удалось добиться увеличения прижимной силы на 53%.

 

Кроме того, спорткар стал легче на 39 кг (теперь он весит 849 кг), а отдача гибридной силовой установки выросла: двухлитровый бензиновый двигатель развивает 710 л.с., а электромотор – 435 л.с. на время заездов болид "обули" в специально разработанные покрышки Michelin.

 

Предыдущее достижение, побить которое не получалось в течение 35 лет, было установлено на Porsche 956C с 620-сильным мотором.

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