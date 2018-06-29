Porsche установил абсолютный рекорд легендарного Нюрбургринга

Предыдущий рекорд держался очень долго: он принадлежал Стефану Беллофу на Porsche 956C, который в 1983 году проехал круг старого "Нордшляйфе" за 6 минут и 11,3 секунды. В ходе прошедшего на треке очередного праздничного мероприятия, посвященного 70-летнему юбилею марки Porsche, гонщик Тимо Бернхард буквально разорвал этот рекорд в клочья.

Победный результат принесли уже первые попытки: Бернхард смог одолеть все километры и повороты культовой трассы за 5 минут и 24.375 секунды. Однако, команда Porsche на достигнутом не успокоилась и смогла улучшить свой же результат. Итоговое время гонщика составляет 5 минут и 19.545 секунды – теперь именно это время считается абсолютным рекордом Нюрбургринга. Стоит отметить, что самый хардкорный из дорожных Porsche в конце прошлого года проделал то же самое почти на полторы минуты медленнее.

Тимо Бернхард во время рекордного заезда пилотировал болид 919 Hybrid Evo – почти тот же самый, с которым Porsche победила в прошлогоднем Ле-Мане. Однако, учитывая, что спортсмены более не ограничены техническим регламентом гонки, спорткар пережил целый комплекс доработок. Например, была изрядно модифицирована аэродинамика болида, за счет чего удалось добиться увеличения прижимной силы на 53%.

Кроме того, спорткар стал легче на 39 кг (теперь он весит 849 кг), а отдача гибридной силовой установки выросла: двухлитровый бензиновый двигатель развивает 710 л.с., а электромотор – 435 л.с. на время заездов болид "обули" в специально разработанные покрышки Michelin.

Предыдущее достижение, побить которое не получалось в течение 35 лет, было установлено на Porsche 956C с 620-сильным мотором.