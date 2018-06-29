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© АвтоВести

29 июня 2018 16:29

Дороги 56

В Москве радикально изменятся правила выдачи знаков "Инвалид"

Право бесплатной парковки, которым пользуются инвалиды и люди, их перевозящие, порой становится предметом злоупотреблений – к такому выводу пришла городская прокуратура. Минтруд уже готовит реформу, в соответствии с которой знаки "Инвалид" будут выписываться уже

С 2019 года разрешение инвалида и специальный знак "Инвалид" будут присваиваться не автомобилю, как сейчас, а конкретному человеку, который сможет использовать его на любой машине. Как сообщает "ТАСС", этот знак сможет получить даже человек, не имеющий автомобиля в собственности – чтобы размещать его на том транспорте, на котором передвигается в конкретный момент. Каждая такая табличка получит индивидуальный номер и будет содержать некоторые сведения о ее владельце.

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В Минтруда заявили, что персональный знак "Инвалид" будет выдаваться учреждениями медико-социальной экспертизы с 2019 года – об этом заявил замминистра труда и социально защиты Григорий Лекарев. Этим знаком смогут пользоваться не только сами инвалиды, но и лица, их перевозящие, а также родители детей-инвалидов.

Согласно законодательству, на парковках для автомобилей, перевозящих инвалидов I, II и III групп, должно быть выделено не менее 10% парковочных мест. Однако, чтобы воспользоваться таким местом, инвалид должен присутствовать в автомобиле и располагать соответствующей справкой.

Рабочая группа по вопросам защиты прав инвалидов уже провела кое-какие проверки и пришла к неутешительным выводам: "Выявляются случаи незаконного использования парковочных разрешений, оформленных для перевозки инвалидов, и опознавательного знака "Инвалид" третьими лицами для бесплатной парковки". Обещано, что законность использования парковочных разрешений станет предметом дальнейшей проверки, которую проведет прокуратура совместно с Дептрансом Москвы и столичной ГИБДД.

В свою очередь, департамент труда и социальной защиты населения Москвы продолжит обследование территорий возле учреждений соцзащиты, оценивая их с точки зрения наличия парковочных мест для инвалидов.

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