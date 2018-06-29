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© Nissan

29 июня 2018 15:37

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Итальянцы выпустили культовый спорткар Nissan GT-R в новом дизайне

Два именитых производителя объединились, чтобы отметить сразу два полувековых юбилея – 50 лет со дня рождения отмечают как ателье Italdesign, так и суперкар Nissan GT-R. Прототип, построенный совместными усилиями, назван "самым беспредельным GT-R в истории".

Интересно, что стилисты Italdesign, работая над экстерьером прототипа GT-R50, не стали ограничиваться дополнительными внешними атрибутами, а подошли к вопросу заметно более основательно. К примеру, суперкар получил новую линию крыши, заниженную на 54 мм, измененные очертания кузова, новую пластику передней части (включая новый капот и декоративные элементы) и изрядно переработанную корму.

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Например, фирменные сдвоенные задние фонари на прототипе сделаны "парящими" и представляют собой тонкие световые кольца. Кроме того, прототип оснастили специально разработанными спойлером и 21-дюймовыми колесными дисками. Наконец, для GT-R50 придумали и уникальное цветовое решение кузова – фирменный серый цвет в сочетании с золотыми вставками.

 

Золотые вставки появились и в интерьере суперкара, отделанном алькантарой и углеволокном. Помимо особой отделки, в интерьере появились и уникальные детали – например, рычаг КПП.

Силовой агрегат для юбилейного прототипа позаимствован у "заряженного" GT-R Nismo, однако, тоже прошел процедуру доработки. Он получил новые турбонагнетатели, более стойкую к высоким нагрузкам поршневую группу, оптимизированные системы впрыска и впуска/выпуска и тому подобное. В итоге, по оценкам инженеров, 3,8-литровый V6 способен развивать 720 л.с. и 780 Нм крутящего момента. Динамические характеристики новинки пока не называются.

 

Суперкару сохранили фирменную систему полного привода, но дополнили ее усиленной 6-ступенчатой преселективной коробкой и усиленными дифференциалами. Кроме того, Nissan GT-R50 оснащен модернизированной адаптивной подвеской на компонентах Bilstein и тормозными механизмами Brembo.

 

"Хотя нельзя сказать, что это GT-R нового поколения, этот автомобиль – восхитительный подарок к празднованию двух юбилеев, выполненный в провокационной и творческой форме. Мы взяли одну из лучших платформ, разработанных Nissan, и японский дизайн – и обернули их в итальянское искусство кузовостроения", – заявил шеф-стилист марки Nissan Альфонсо Альбайса.

О возможностях конвейерного производства GT-R50, пусть и малыми партиями, его создатели пока не говорят. Возможно, такие планы появятся после "живого" дебюта новинки в Европе, который запланирован на следующий месяц.

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