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© АвтоВести/Влад Бахман

29 июня 2018 14:49

Дороги 28

Москва закупит камеры и светофоры почти на 18 млрд рублей

Интеллектуальная транспортная система столицы включает в себя более 40 тысяч светофоров, почти 3 тысячи камер, 3 700 датчиков движения и другое оборудование, которое нуждается в обслуживании. ЦОДД готов заплатить за это подрядчикам 17,5 миллиардов рублей.

Центр организации дорожного движения объявил конкурс среди компаний, которые могли бы взять на себя содержание и обслуживание интеллектуальной транспортной системы в течение 5 лет. Ранее ведомство поддерживало функционирование системы самостоятельно либо при помощи краткосрочных подрядов, а сейчас, как сообщает "Коммерсант", заботу об ИТС решено полностью отдать на сторону.

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Компании, которая выиграет объявленный конкурс, придется предпринимать мероприятия "по обеспечению бесперебойного функционирования оборудования, входящего в состав интеллектуальной транспортной системы города Москвы, и ее ремонта в случаях возникновения аварийных ситуаций", говорится в условиях конкурса. Между тем, ИТС на сегодня – это чрезвычайно разветвленная и сложная система, в состав которой, помимо светофоров, камер и датчиков входят, к примеру, 236 информационных табло, 48 метеостанций, серверы и системы передачи данных и тому подобное.

По условиям контракта подрядчику предстоит, к примеру, создать службу экстренного реагирования и технической поддержки, которая будет оперативно восстанавливать работоспособность оборудования. Предусмотрены и регламентные работы, в список которых входит обязанность чистить детекторы транспорта, красить выносные пульты по управлению светофорами, мыть стекла камер внешнего видеонаблюдения. 

Общая стоимость контракта составляет 17,5 млрд рублей, но средства компании, которая выиграет конкурс, будут выплачиваться ежегодно разными долями в период действия контракта – он продлится до 2023 года.

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