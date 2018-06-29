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© Екатерина Рзянина

29 июня 2018 11:39

Дороги 312

Увеличение тарифа "Платона" перенесли на 2019 год

Плату за проезд большегрузов в рамках системы "Платон" первоначально собирались проиндексировать, уже начиная с 1 июля. Правительство решило отодвинуть этот срок ровно на год.

Индексация тарифа системы "Платон", взимающей плату с 12-тонных грузовых автомобилей за проезд по федеральным трассам, перенесена на 1 июля 2019 года. Как сообщает "ТАСС", соответствующее постановление премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 28 июня. На сегодняшний день текущий тариф "Платона" составляет 1,91 рубля за километр.

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"Срок начала ежегодной индексации размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами с разрешенной максимальной массой свыше 12 т, переносится с 1 июля 2018 года на 1 июля 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Первоначально предполагалось, что индексация тарифа в рамках "Платона" будет запущена в июле и примет ежегодный характер - исходя из накопленной инфляции. Параллельно с увеличением платы власти обещали существенно усилить контроль за нарушителями и недобросовестными перевозчиками. Функции по выявлению неплательщиков на основе систем автоматической фиксации вскоре должны передать от МВД к Ространснадзору. 

Напомним, что государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами федеральным автодорогам, была запущена в России с 15 ноября 2015 года. Сборы по системе "Платон" с момента ее введения достигли почти 50 млрд рублей и были направлены на ремонт автомобильных дорог.

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