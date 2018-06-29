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© Mazda

29 июня 2018 11:05

Автопром 0

В России нашли более 8 тысяч потенциально опасных автомобилей Mazda

Российский офис Mazda вынужден отзывать на ремонт старенькие "шестерки" 2000-х годов, поскольку производитель обнаружил у них проблемы с безопасностью. При аварии подушки могут не выручить седоков, а, наоборот, навредить здоровью.

Неправильно полагать, что производители уделяют внимание устранению недочетов только в более-менее свежих моделях. Например, компания "Мазда Мотор РУС" запустила отзывную кампанию, которая затрагивает 8 090 автомобилей Mazda6, проданных в России с августа 2002-го по июнь 2008 года. То есть, речь идет, преимущественно, о "пожилых" автомобилях I поколения. Обнаруженный дефект заключается в том, что влажность со временем "убивает" газогенераторы передних подушек безопасности. Последствия этого могут быть очень серьезными.

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"Причиной отзыва транспортных средств является возможное продолжительное влияние высокой абсолютной влажности. Оно может привести к нарушению целостности или растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира, а также срабатыванию данных подушек безопасности ненадлежащим образом в случае столкновения, соответствующего критериям их срабатывания. Нарушение целостности или растрескивание корпуса газогенератора может привести к попаданию металлических осколков в водителя или пассажиров и, как следствие, к их тяжелому травмированию или гибели", - говорится в официальном сообщении Росстандарта.

Так что с визитом на сервис владельцев "дефектных" Mazda лучше не тянуть. В рамках сервисной акции будет проведена замена газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира модифицированными деталями. 

И хотя уполномоченные дилеры будут информировать автовладельцев о необходимости выполнения данных работ, большинство старых "шестерок" уже успели поменять по несколько хозяев и давно потерялись из поля зрения "официалов". Так что проверить свой экземпляр Mazda6 на предмет участия в акции лучше самостоятельно - для этого Росстандарт публикует список отзывных автомобилей с VIN-номерами

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