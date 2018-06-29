Ливанских девушек-полицейских одели в соблазнительную униформу (видео)

Этим летом на дорогах города Бруммана в Ливане появились девушки-регулировщицы, облаченные в новый вариант полицейской формы - короткие шорты, легкие майки с надписью Police и красные береты. Стройные полицейские, облаченные в соблазнительную одежду, мгновенно вызвали ажиотажный интерес у водителей, горожан и приезжих.



В брумманской мэрии подчеркивают, что новый стандарт "облегченной" униформы, в первую очередь, обусловлен дикой летней жарой, которой накрыло страны Ближнего Востока, но в действительности мотивы были несколько иные. Местные власти рассчитывают, что откровенный внешний вид девушек-регулировщиц будет привлекать в этот город больше туристов.







Так или иначе, для подчеркнуто консервативной ближневосточной страны решение укомплектовать девушек соблазнительной формой выглядит смело. Полиция других стран может смело брать на заметку.