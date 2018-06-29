Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)

В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)
353537
Россиянам запретят самостоятельно продавать подержанные автомобили

Россиянам запретят самостоятельно продавать подержанные автомобили
353047
В России стремительно дорожает бензин

В России стремительно дорожает бензин
199212
© YouTube

29 июня 2018 09:58

Автокурьезы 1414

Ливанских девушек-полицейских одели в соблазнительную униформу (видео)

Обычно регулировщики ассоциируются далеко не со стройными девушками в коротких шортах, но только не в Ливане. Местные регулировщицы произвели настоящий фурор среди водителей и туристов, облачившись в летний вариант полицейской униформы.

Этим летом на дорогах города Бруммана в Ливане появились девушки-регулировщицы, облаченные в новый вариант полицейской формы - короткие шорты, легкие майки с надписью Police и красные береты. Стройные полицейские, облаченные в соблазнительную одежду, мгновенно вызвали ажиотажный интерес у водителей, горожан и приезжих.

В брумманской мэрии подчеркивают, что новый стандарт "облегченной" униформы, в первую очередь, обусловлен дикой летней жарой, которой накрыло страны Ближнего Востока, но в действительности мотивы были несколько иные. Местные власти рассчитывают, что откровенный внешний вид девушек-регулировщиц будет привлекать в этот город больше туристов.



Так или иначе, для подчеркнуто консервативной ближневосточной страны решение укомплектовать девушек соблазнительной формой выглядит смело. Полиция других стран может смело брать на заметку.

Тем временем в Саудовской Аравии женщина впервые получила водительское удостоверение

 

Автопром

УАЗ выпустит дешевого конкурента Kia Sportage и Toyota RAV4

Автопром

В России нашли более 8 тысяч потенциально опасных автомобилей Mazda

В торговом центре расплавили клиентский Lexus солнечным "зайчиком" В Ростове-на-Дону владелец автомобиля Lexus оставил свою машину на стоянке у одного из торговых центров, а когда вернулся, обнаружил, что автомобиль оплавился изнутри и снаружи. Причиной оказался безобидный на вид солнечный "зайчик" из-за конструкции ТЦ, уверен хозяин машины.
В Питере продают 20-летний "Москвич" за 8 млн рублей Четырехдверный "Москвич", появившийся на свет в 1999 году и выставленный сейчас на продажу на одном из сервисов, оценен в 8 млн рублей – даже у Mercedes-Benz S-класса есть более доступные комплектации. Однако, продавец объясняет ценник исключительной редкостью модели.
Водитель мопеда угодил головой под колеса грузовика (и выжил!) Второй день рождения впору отмечать водителю мопеда, которого переехал большой грузовик. Неаккуратного "скутериста" спасли шлем и удачное стечение обстоятельств, если такой термин вообще применим к данному случаю.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера