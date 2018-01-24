УАЗ выпустит дешевого конкурента Kia Sportage и Toyota RAV4

Компания УАЗ возобновила разработку кроссовера с несущим кузовом и производственным индексом 3170, сообщается на странице RCI News. Новый ульяновский паркетник должен встать на конвейер ориентировочно в 2022 году и, в отличие от Патриота, будет рассчитан в основном на городскую эксплуатацию.

Работы над перспективным УАЗ-3170 ведутся при участии специалистов ФГУП НАМИ. Предполагается, что ключевые элементы шасси нового кроссовера будут унифицированы с платформой проекта ЕМП и автомобилями Aurus/Кортеж. Автомобиль длиной около 4,6 м получит независимую подвеску всех колес, хотя сохранит присущие УАЗам высокие внедорожные возможности - не в пример "нежным" Toyota RAV4 и Kia Sportage.



Ожидаемый клиренс составит более 200 мм, а глубина преодолеваемого брода достигнет 50-70 см в зависимости от наличия или отсутствия оффроад-пакета. Двигатель под капотом УАЗ-3170 будет располагаться продольно, а полный привод, возможно, обзаведется опциональной блокировкой задней оси. Кстати, появятся и самые доступные версии ульяновского кроссовера с трансмиссией 4х2.

Эскиз: НАМИ

Что касается самих моторов, то пока ходят слухи о двух бензиновых "четверках", созданных на основе агрегата ЗМЗ-406 с привлечением специалистов немецкой компании FEV Motorentechnik. Атмосферник, предположительно, получит объем 2,5 л и мощность 145 л.с., а турбомотор 2,3 л будет представлен сразу в двух вариантах мощности - на 150 и 170 л.с..



Отметим, что ранее 2,3-литровый турбомотор ЗМЗ прочили и Патриоту. И, кстати, новое поколение рамного внедорожника должно дебютировать даже раньше кроссовера - примерно в 2021 году.