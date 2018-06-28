Пикап Mercedes-Benz может получить топовый двигатель V8

На мероприятии, посвященном запуску продаж пикапа в Австралии, главный инженер проекта X-Class Фрэнк Шумахер заявил местному изданию Drive, что не видит никаких технических препятствий к тому, чтобы снабдить пикап полноценным восьмицилиндровым мотором. По его словам, возможность появления такой модификации обусловлена только желаниями покупателей: "Ситуация ничем не отличается от ситуации с другими платформами: если клиенты захотят больше мощности, мы пойдем навстречу их пожеланиям".

При этом, как ни странно, не идет речи о строительстве "заряженной" AMG-версии пикапа. В распоряжении Mercedes-Benz имеется множество версий четырехлитрового V8 с двойным турбонаддувом, развивающих от 476 до 612 л.с., и, по всей видимости, если будет принято решение о запуске восьмицилиндрового X-class, пикап получит дефорсированную версию двигателя. По предварительным прогнозам, ее отдача составит около 480 л.с. и 700 Нм крутящего момента.

Правда, по словам Шумахера, установка такого мощного мотора выведет X-Class из того рыночного сегмента, на который он изначально был ориентирован, а в целом в сегменте пикапов наибольшим спросом пользуются четырехцилиндровые модели. Таким образом, никаких официальных прогнозов по поводу восьмицилиндрового X-Class производитель пока не делает.

На данный момент самым мощным двигателем, которым может быть оснащен пикап, является дизельный V6, разработанный в Mercedes-Benz. При объеме в 3,0 л он развивает 258 л.с. и 550 Нм крутящего момента. В России пикап пока продается только с четырехцилиндровыми дизелями мощностью до 190 л.с..