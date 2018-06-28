Нужно ли водителям носить светоотражающие жилеты? Ответ Верховного суда РФ!

Верховный Суд РФ постановил, что норма, обязующая водителей носить светоотражающие жилеты в темное время суток, является законной и продолжит действовать. С инициативой по отмене пункта 2.3.4 ПДД выступил челябинский правозащитник Лев Воропаев, передает "Коммерсант". Он утверждал, что вышедший из-за руля автомобилист фактически перестает быть водителем и становится пешеходом, а значит, обязанности водителя выполнять не должен.

В свою очередь, представители МВД и ГИБДД упирали на то, что в Правилах дорожного движения среди обязанностей водителя значатся и такие, которые он должен выполнять не будучи за рулем – к примеру, перед началом движения убедиться в исправности транспортного средства. Представительница МВД Юлия Песковая заявила, что Воропаев неверно трактует нормы ПДД.

По словам представителя ГИБДД Дмитрия Митрошина, нормативно термин "управление автомобилем" в ПДД действительно не раскрыт. Однако, обязанность надевать светоотражающий жилет во время выхода из-за руля в темное время суток обусловлена исключительно заботой о безопасности самих водителей. За счет светоотражающих полосок водители на обочинах будут лучше видны другим участникам движения, а это снижает риск ДТП.

Стоит напомнить, что прямого штрафа за отсутствие светоотражающего жилета на борту автомобиля в настоящее время не предусмотрено. Ранее обсуждалась возможность штрафовать водителей в случае появления на дороге без жилета на 1 000 рублей по статье 12.27 КоАП "Невыполнение обязанностей при ДТП", но позже ГИБДД разъяснила, что такие штрафы применяться не будут.