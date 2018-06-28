Volvo рассматривает возможность выпуска автомобилей в России

О том, что в Volvo Cars всерьез изучают возможность размещения в России производства легковых автомобилей, заявил агентству RNS глава компании Volvo Cars Russia Майкл Мальмстен. Сообщил он об этом на открытии одного из новых дилерских центров, и при этом отметил: "Если вы будете продавать достаточно, то, возможно, в будущем в России откроется завод", - заявил топ-менеджер.

В настоящий момент, по словам Мальмстена, при нынешнем уровне продаж Volvo (планы на 2018 год составляют около 8 000 машин) открытие завода в России нецелесообразно. Однако, до какого уровня должны вырасти продажи, чтобы постройка производства была признана экономически выгодной, он не уточнил.

Между тем, глава Volvo Cars Russia отметил, что популярность автомобилей Volvo планомерно растет по всему миру.

В качестве одного из примеров оптимистических взглядов Volvo на рыночную обстановку может служить недавнее открытие собственного завода в США – первого в истории, но не единственного за пределами Швеции. Помимо США, автомобили Volvo собирают в Бельгии и Китае.

Попутно Volvo обдумывает еще и возможность запуска в нашей стране сервиса подписки на автомобили – это может случиться в течение нескольких ближайших лет. По системе Care by Volvo за определенную ежемесячную плату можно пользоваться автомобилями Volvo, причем в сумму платежа уже включены и услуги сервиса.