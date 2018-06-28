Audi может выпустить роскошного конкурента Range Rover​

Глава Audi Руперт Штадлер в ответ на прямой вопрос издания Autocar о возможности появления еще более дорогого, чем Q8, кроссовера, не подтвердил ее, но и не опроверг. Он заявил, что решение о разработке такой модели, как Q9, будет определяться потребностями рынка. Шеф-стилист компании Марк Лихте, в свою очередь, отметил, что у компании всегда много идей, и роскошный флагманский внедорожник - как раз в их числе.

Издание уточняет, что, учитывая ценовой сегмент, в котором будет играть Audi Q8, у ингольштадтской компании еще есть потенциал для роста – даже в том случае, если Audi не станет замахиваться на позиции производителей наподобие Bentley. Audi Q8 сейчас считается непосредственным конкурентом Range Rover Sport, тогда как моделей, способных противостоять флагманскому внедорожнику компании Land Rover, у Audi в настоящее время нет.

Утверждается, что в Audi всерьез обдумывают эту перспективу, рассчитывая, что у компании найдется, что предложить потенциальным покупателям Range Rover для того, чтобы переманить их на свою сторону. Упоминаются, к примеру, высокие технологии, индивидуальный подход к комфорту и престижный статус марки. Между тем, никаких конкретных заявлений по поводу возможности появления на свет Audi Q9 пока не последовало.

Стоит напомнить, что слухи о намерениях Audi выпустить флагманский роскошный внедорожник, который мог бы посостязаться за внимание покупателей с Range Rover, ходят последние несколько лет.