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© Twitter

28 июня 2018 14:17

Новинки 154

"Сумасшедший" пикап Tesla: первые подробности

О том, что модельная гамма Tesla пополнится пикапом, глава компании Илон Маск заявлял еще в конце прошлого года. Теперь же предприниматель постепенно "сливает" в соцсетях информацию о будущей новинке.

Для диалогов со своими потенциальными покупателями и сообщений о новых разработках руководитель Tesla активно использует Twitter. Там и были обнародованы некоторые технические детали конструкции пикапа, который сейчас находится на стадии активной разработки.

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Илон Маск заявил, что все модификации электрического грузовика получат силовую установку с двумя электродвигателями, что обеспечит пикапу привод на все колеса. Утверждается, что силовая установка будет обеспечивать "сумасшедший" крутящий момент. Кроме того, в стандартное оборудование пикапа войдет адаптивная подвеска, которая сама сможет подстраивать характеристики демпфирования под конкретную загрузку грузовой платформы. Дверца же платформы сможет опускаться до земли – по выражению Маска, "как у некоторых больших грузовиков".

Наконец, Маск пообещал оснастить пикап фирменной системой автономного управления Autopilot, парковочным ассистентом, который позволит новинке парковаться самостоятельно, и системой кругового 360-градусного обзора. Запас хода будет составлять около 400-50 км, а, возможно, даже больше.

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И в качестве последнего аккорда глава Tesla обратился к своим подписчикам с вопросом о том, какое еще оборудование они хотели бы видеть на пикапе. В списке пожеланий присутствуют, например, полноуправляемое шасси и повышенные внедорожные способности.

Единственный официальный эскиз пикапа Tesla был продемонстрирован во время презентации электрогрузовика Tesla Semi осенью прошлого года: на рисунке пикап был помещен в кузов грузовика. Дата появления пикапа пока не известна. Производитель пообещал заняться этим проектом вплотную после того, как доведет до ума компактный электрокроссовер Model Y – это должно случиться в следующем году.

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