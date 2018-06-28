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© Opel

28 июня 2018 13:15

Автопром 6

Интерфейсы Apple и Android оказались безопаснее штатных медиасистем

Некоммерческий фонд AAA Foundation, исследующий безопасность дорожного движения, сравнил интерфейсы штатных мультимедийных систем и оболочек Apple CarPlay и Android Auto. По итогам аналитики пришли к неутешительному для автопроизводителей выводу.

В исследовании участвовали пять автомобилей разных производителей – Honda Ridgeline, Ford Mustang, Chevrolet Silverado, Kia Optima и RAM 1500. Достоинства Android Auto проверялись при помощи смартфонов LG K7 и Google Pixel 2, а системы Apple CarPlay – при участии iPhone 7.

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В итоге работа систем от Apple и Google была признана заметно более безопасной для водителей, чем интерфейсы штатных мультимедиа. Дело в том, что за счет быстродействия и продуманного интерфейса системы сторонних разработчиков позволяют быстрее выполнять сложные задачи, а значит, меньше отвлекают водителя. Подсчитано, к примеру, что телефонный звонок при помощи Apple CarPlay и Android Auto происходит на 24% быстрее, а программирование навигации – на 31% быстрее.

Проценты эти в абсолютном исчислении превращаются лишь в секунды преимущества, но, как заявили исследователи, на дороге секундное отвлечение внимания может стать вопросом жизни и смерти. По официальным данным, в США водители, отвлекающиеся от процесса управления, ежегодно становятся виновниками около 400 000 травм и 3 500 смертей. Особо отмечено, что если штатные мультимедийные системы требовали "очень высокого" внимания водителей, то уровень отвлечения системами от Apple и Google обозначен, как "средний".

В настоящее время совместимость штатных мультимедийных систем с Apple CarPlay и Android Auto подчеркивают в качестве достоинства конкретных моделей чуть ли не все автопроизводители. Широкое распространение за последнее время эти опции получили и среди автомобилей брендов, продающихся в России.

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