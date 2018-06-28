УАЗ Патриот внезапно получил новую раздатку

Новую раздаточную коробку на "Патриоте" обнаружил блогер Павел Кабанов, которому в руки попался УАЗ Патриот, сошедший с конвейера еще в апреле. На нем установлена раздатка марки Divgi-Warner, которая была сертифицирована для ульяновских внедорожников еще в конце прошлого года. Однако, тогда представители УАЗа называли ее резервным вариантом и не обнародовали никаких планов по постановке "Патриотов" с такой раздаткой на конвейер. Впрочем, и после начала производства никаких официальных объявлений не последовало.

Раздаточная коробка Divgi-Warner выпускается индийской фирмой Divgi-TTS, в создании которой принимали участие американцы из BorgWarner. Впрочем, сейчас никаких американских интересов в индийской компании нет, но производство коробки по лицензии продолжается. Она, как и агрегат Dymos, управляется при помощи поворотной шайбы в салоне, но, в отличие от корейской коробки, имеет иное передаточное отношение – 2,48:1 против 2,542:1.

Стоит отметить, что на официальном сайте завода в разделе, посвященном техническим характеристикам "Патриот", до сих пор указано передаточное отношение коробки Dymos. Между тем, блогер утверждает, что активные продажи внедорожников с новой коробкой передач уже стартовали.

Раздатка с электронным управлением устанавливается на внедорожники начиная с комплектации "Оптимум" минимальной стоимостью в 819 000 рублей. На самую доступную версию "Классик", которая стоит на 100 000 рублей дешевле, устанавливается механическая раздаточная коробка Ульяновского завода с управлением рычагом и передаточным отношением 1,94:1.