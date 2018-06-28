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© motor1.com

28 июня 2018 09:58

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Вот каким будет новый кроссовер Renault для России

Российская линейка Renault вскоре пополнится новой моделью SUV, созданной специально для нашего рынка. Автомобиль будет построен на проверенной платформе, но получит "имиджевый" кузов кросс-купе и самый актуальный "реношный" дизайн-код.

Фотошпионам удалось запечатлеть новый кроссовер марки Renault, который разрабатывался для России. И хотя испытательный образец был укутан в камуфляжную пленку, наконец, стали понятны его пропорции. Автомобиль получит модный нынче силуэт кросс-купе с ниспадающей крышей и заваленными задними стойками. 

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На днях российское представительство Renault опубликовало первый официальный эскиз с передней частью паркетника.

Новинка получит переднюю оптику со сложной светографикой ДХО - аналогичный дизайн-код используется в самых свежих "реношных" моделях Megane, Talisman и Koleos. Какое название получит купеобразный SUV, пока не сообщается.

 

Официальная премьера нового Renault состоится на международном автосалоне в Москве в конце августа-2018. Продажи стартуют, скорее всего, либо в конце нынешнего, либо уже в начале 2019 года. Рублевые цены, по идее, должны уложиться в интервал между моделями Kaptur и Koleos.

 

Основой для новинки достанет проверенная платформа Global Access - она же B0. Соответственно, кроссовер станет близким родственником Duster и Kaptur. Не исключено, что он разделит с родственниками и моторную гамму, хотя возможно появление и более современных агрегатов. Производитель уже успел заявить, что кроссовер получит некие "уникальные для своего класса" решения и станет "настоящим прорывом для российского рынка".

Новинка будет выпускаться на заводе Renault в Москве, причем Россия станет первой страной, где будет налажено ее производство. Вероятно, в дальнейшем кросс-купе начнут продавать и на других рынках - например, в Бразилии и Китае.

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