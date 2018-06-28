Вот каким будет новый кроссовер Renault для России

Фотошпионам удалось запечатлеть новый кроссовер марки Renault, который разрабатывался для России. И хотя испытательный образец был укутан в камуфляжную пленку, наконец, стали понятны его пропорции. Автомобиль получит модный нынче силуэт кросс-купе с ниспадающей крышей и заваленными задними стойками.

На днях российское представительство Renault опубликовало первый официальный эскиз с передней частью паркетника.

Новинка получит переднюю оптику со сложной светографикой ДХО - аналогичный дизайн-код используется в самых свежих "реношных" моделях Megane, Talisman и Koleos. Какое название получит купеобразный SUV, пока не сообщается.

Официальная премьера нового Renault состоится на международном автосалоне в Москве в конце августа-2018. Продажи стартуют, скорее всего, либо в конце нынешнего, либо уже в начале 2019 года. Рублевые цены, по идее, должны уложиться в интервал между моделями Kaptur и Koleos.

Основой для новинки достанет проверенная платформа Global Access - она же B0. Соответственно, кроссовер станет близким родственником Duster и Kaptur. Не исключено, что он разделит с родственниками и моторную гамму, хотя возможно появление и более современных агрегатов. Производитель уже успел заявить, что кроссовер получит некие "уникальные для своего класса" решения и станет "настоящим прорывом для российского рынка".

Новинка будет выпускаться на заводе Renault в Москве, причем Россия станет первой страной, где будет налажено ее производство. Вероятно, в дальнейшем кросс-купе начнут продавать и на других рынках - например, в Бразилии и Китае.