Названы цены на новую Toyota Crown

Новая Toyota Crown стала чуть крупнее предшественницы: слегка увеличены и длина седана, и его колесная база. Вся прибавка должна пойти на увеличение жизненного пространства для задних пассажиров. Водителю же предназначены все достоинства платформы TNGA, которая легла в основу новинки, полностью многорычажной адаптивной подвески и сразу трех силовых установок на выбор. К слову, после тестов на "Северной петле" производитель обещает водителю "непревзойденную управляемость" и "феноменальную устойчивость" автомобиля.

На рынке Японии покупатель Toyota Crown сможет выбирать из трех силовых установок. Базовой назначена связка двухлитрового турбомотора, развивающего 245 л.с. и 350 Нм крутящего момента, и 8-ступенчатого автомата. Следующий по стоимости седан оснащается чуть менее мощной, но гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового атмосферника и электромотора совокупной мощностью 226 л.с. Коробка у такого Crown будет лишь шестидиапазонной, но в качестве опции предлагается система полного привода – остальные седаны заднеприводные.

Наконец, самая дорогая версия тоже получила гибридную силовую установку, но уже на основе 3,5-литрового двигателя. Бензиновый агрегат и электрический мотор вместе обеспечивают 359 л.с., причем в отличие от младшего гибрида, который комплектуется никель-металлгидридными аккумуляторами, эта система получила литий-ионные.

В список базового оборудования седана, помимо ставшего уже традиционным комплекса Toyota Safety Sense вошла и система Data Communication Modue – она как раз и позволяет производителю называть новинку "подключенным автомобилем". Благодаря этому модулю автомобиль постоянно находится на связи с облачным хранилищем данных и способен обмениваться информацией не только с центральным сервером, но и с другими машинами, и с городской инфраструктурой.

Сервер же может, к примеру, анализируя манеру вождения конкретного водителя, выдавать ему рекомендации по изменению привычек ради большей экономии топлива или, допустим, возможности получения скидок по страховке. Кроме того, эта система обеспечивает возможность управления некоторыми функциями автомобиля со смартфона – скажем, водитель может дистанционно заблокировать двери, включить аварийную сигнализацию и тому подобное.

В Японии самая доступная Toyota Crown оценена в 4 606 200 иен (около 2 600 000 рублей). Официальный прием заказов дилеры марки откроют уже в июле, причем Toyota рассчитывает продавать порядка 4 500 седанов в месяц.