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© autotimesnews.com

27 июня 2018 15:08

Новинки 112

Долгожитель Mitsubishi Pajero пережил очередной рестайлинг

Компания Mitsubishi постепенно готовится к прощанию с культовым внедорожником – в некоторых странах его продажи уже сворачиваются, а планов на новое поколение у фирмы нет. Тем не менее, кое-где нынешний Pajero еще молодится.

В глобальной Сети появились первые фотографии Mitsubishi Pajero IV, подвергнутого очередному рестайлингу. Как заявляет издание Auto Times, опубликовавшее фотографии, на них изображен "Паджеро" в версии для продажи на рынке Китая.

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Судить по фото о том, какие именно изменения пережил внедорожник, пока сложно: хорошо различима лишь новая решетка радиатора. По предположению издания, нынешнее обновление вряд ли будет масштабным, так как около года назад Mitsubishi уже обновляла китайскую версию Pajero. Тогда он, в частности, получил современную мультимедийную систему.

В Китае внедорожник продается только в семиместной версии и с безальтернативным силовым агрегатом – трехлитровым V6 мощностью 174 л.с. и 255 Нм в паре с пятидиапазонным автоматом. Стоит дореформенный Mitsubishi Pajero как минимум 369 800 юаней (более 3,5 млн рублей).

Издание отмечает, что, помимо свертывания производства трехдверной версии внедорожника, японский производитель прекратил еще и продажи модели в Германии, хотя официальных данных о выводе "Паджеро" с других рынков пока нет. Между тем, Pajero в относительно неизменном виде выпускается с 2006 года.

На некоторое время модель пропадала и с российского рынка – в 2016 году Mitsubishi на год прекратила продажи внедорожника. Сейчас в нашей стране внедорожник доступен лишь с тем же 174-сильным V6 по цене как минимум 2 799 000 рублей.

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