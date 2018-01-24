Названы российские цены на самый быстрый и мощный Jeep в истории

Представленный в 2017 году Jeep Grand Cherokee Trackhawk получил мотор от Challenger Hellcat: 6,2-литровый V8 с механическим компрессором развивает в США те же 717 л.с и 875 Нм крутящего момента. Работает он в паре с восьмиступенчатой автоматической КПП, доработанной для "переваривания" такой тяги и системой полного привода, которая может в зависимости от режима работы менять соотношение крутящего момента по осям.

В режиме "авто" тяга распределяется в пропорции 40:60, в "снежном" - строго пополам, в режиме буксировки – 60:40, в спортивном режиме на заднюю ось приходится 65% крутящего момента, а в трековом – 70%.

Grand Cherokee Trackhawk едет до 100 км/ч за 3,7 с, что всего на на 0,1 с медленнее, чем Lamborghini Urus. Проигрывает "американцу" и Porsche Cayenne Turbo с пакетом Sport Chrono (3,9 с), и Bentley Bentayga W12 (4,1 с), и Mercedes-AMG GLE 63 S с BMW X5 M (оба тратят 4,2 с). По максимальной скорости (290 км/час) Jeep уступает только "Урусу" (305 км/час) и "Бентайге" (301 км/час).

Таким образом, в Jeep небезосновательно называет свою новинку одним из самых динамичных вседорожников планеты, который при этом еще и может тащить на себе прицеп в 3,2 тонны. Поспорить с ним по динамике могут только инженеры Tesla, которые также называют свою модель Model X вседорожником, а этот электрокроссовер тратит на разгон до "сотни" всего 2,8 с.

Еще одно рыночное оружие "Джипа" - цена. Grand Cherokee Trackhawk обойдется в 8 200 000 рублей, правда, машину будут поставлять только и ждать придется несколько месяцев. На этом фоне дешевле будут только BMW X5 M и X6 M (от 7 330 000 и 7 800 000 рублей соответственно). Турбовый Cayenne стоит уже от 9 800 000, Mercedes-AMG GLE 63 S - от 9 млн млн, Bentley от 16, Lamborghini - от 15 млн рублей.