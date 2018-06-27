Москва получит 400 камер фиксации автомобильных номеров

ЦОДД объявил тендер на установку на улицах Москвы сразу 400 так называемых активных муляжей комплексов автоматической фиксации. Активность муляжей заключается в способности снимать видео, снабжать его информацией о месте и времени фиксации, а также умении распознавать автомобильные номера. Каждый такой муляж способен считывать регистрационные знаки России, Прибалтики и Европы на расстоянии от 30 до 100 метров.

Как сообщает издание "Коммерсант", ранее такого оборудования на улицах Москвы не было, хотя ЦОДД активно использует муляжи: помимо полутора тысяч полнофункциональных комплексов в столице размещено 433 псевдо-камеры, имитирующих реальные устройства. Активные же муляжи предполагается использовать в первую очередь для розыска угнанного транспорта.

Учитывая способности новых устройств к работе с информацией, стоят они ненамного дешевле привычного комплекса автоматической фиксации. До 29 июня ЦОДД принимает заявки от потенциальных участников тендера, а сами "камеры" появятся на улицах до конца года. Где именно их будут устанавливать, предстоит решить ГИБДД.

Кроме того, ЦОДД собирается расширить парк полнофункциональных комплексов автоматической фиксации еще на 740 единиц, включая 140 мобильных устройств.